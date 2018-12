Manovra, è davvero un successo quello di Conte? Ecco cosa dovrà fare l'Italia

Superato il rischio di una procedura d'infrazione sulla manovra economica per l'Italia si apre una nuova sfida: evitare i possibili aumenti dell'Iva a partire dal 2020 e far quadrare tutti gli obiettivi di bilancio concordati con la Commissione Europea.

Non c'è solo lo slittamento delle previste misure per le pensioni che - come spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo a Porta a Porta - il Governo pensa di far partire Quota 100 ad aprile per il privato, ad ottobre per il pubblico. Vediamo punto per punto la cronistoria.

Il "dialogo" che ha portato all'accordo di oggi fra il governo e l'Ue sulla manovra italiana è diventato un negoziato serio, con nuove proposte, e finalmente con la discussione sulle cifre, solo a partire dal 30 novembre col vertice del G20 di Buenos Aires dove il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno incontrato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici.

La situazione di partenza era difficilissima con un progretto di bilancio consapevolmente in sfida alle regole Ue aumentando di circa lo 0,8/1,2% il deficit strutturale rispetto al Pil per il 2019 invece rispettare il percorso di consolidamento finanziario strutturale, che andava ridotto o almeno non aumentato

Tutte le concessioni che l'Italia ha fatto all'Europa

Conte e Tria hanno portato la prima proposta di modifica della manovra, riguardante i risparmi da 4,6 miliardi di euro che sarebbero arrivati dall'attuazione ritardata (da gennaio ad aprile 2019) del reddito di cittadinanza e dell'introduzione di Quota 100 tra le finestre previdenziali per accedere alle pensioni.

La vera concessione del Governo è arrivata tuttavia in seguito con la rinuncia a parte delle spese per investimenti, il cosiddetto piano annunciato a più riprese da Di Maio-Conte-Salvini. Il governo ha accettato di tagliare di oltre 4 miliardi la spesa per investimenti. Secondo l'accordo la Commissione aiuterà l'Italia a compensare questo taglio garantendo un'assistenza tecnica per garantire un migliore assorbimento in Italia dei Fondi strutturali comunitari, vero e proprio tallone d'Achille dell'Italia.

Garantita dalla Commissione Ue la clausola di flessibilità agli investimenti per le infrastrutture, e in particolare la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, e per il dissesto idrogeologico, per un totale di 3,15 miliardi di euro (lo 0,175% del Pil) da sottrarre al deficit.

Ma l'ultima vera concessione è arrivata Mercoledì scorso quando Conte e Tria hanno consegnato a Juncker, Moscovici e Dombrovskis, la nuova proposta del governo: il deficit nominale programmato per l'anno prossimo passava dal 2,4% del Pil al 2,04%.

Le trattative delle ultime ore ha visto il governo accettare una revisione sostanziale della previsione di crescita per il 2019, dall'1,5% inizialmente stimato, a un molto più realistico 1% in considerazione del peggioramento dell'economia mondiale, e dell'impatto negativo che ha avuto sui mercati l'incertezza degli ultimi mesi.

L'ultimo mezzo miliardo di euro per restare al di qua della "linea rossa" sul saldo strutturale è arrivato grazie all'impegno di alzare le tasse su scommesse, giochi a premi e gioco d'azzardo, per un totale di 450 milioni di euro.

E nel caso in cui, nella seconda metà dell'anno, risultasse chiaro uno sforamento dell'obiettivo del 2,04% per il deficit/Pil nominale, due miliardi di euro accantonanti in un fondo di garanzia andrebbero a riempire il buco.

Aumento dell'Iva nel 2020

Con l'accordo di oggi vale come fine dell'iter avviato con il parere negativo del 21 novembre dell'Esecutivo Ue sul Documento programmatico di bilancio, e con il suo rapporto sul non rispetto della regola del debito. Eppure... la discussione fra la Commissione e il governo non è mai entrata nelle prospettive per gli anni successivi al 2019.

Così guardando al futuro, e tornando al punto di partenza di questa argomentazione, va ricordato che la clausola di salvaguardia dell'aumento dell'Iva è sempre pronta a scattare, se non nel 2019 nel biennio 2020-2021: la scommessa del governo è tutta qua, confinata nell'orizzonte di 12 mesi.