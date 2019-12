Manovra, arriva la modifica alle micro tasse e sul dl Fisco il Governo pone la "fiducia"

Arriva il pacchetto di modifiche del governo alla manovra finanziaria. Tra i correttivi più importanti c'è quello atteso sulla plastic tax che viene dimezzata a 0,50 centesimi di euro e non si applica al materiale che proviene da processi di riciclo. Esclusi inoltre dal pagamento dell'imposta i dispositivi medici e i manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Slitta inoltre dal 1 marzo al 1 luglio lo stop alle agevolazioni delle accise sul gasolio commerciale per l'autotrasporto usato da camion, autobus e pullman euro 3.

Si allenta anche la tassazione sulle auto aziendali: la riduzione dell'attuale fringe benefit al 25% sulle auto aziendali con emissioni CO2 inferiori a 60 g/km e al 30% su quelle superiori a 60 g/km e inferiori a 160 g/km. Per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km la percentuale sale al 40% nel 2020 e 50% dal 2021. Per tutte le auto superiori a 190 g/km scatta il 50% il prossimo anno e il 60% dal 2021.

Nell'emendamento anche la Robin tax sui concessionari pubblici: scatta un aumento dell'Ires del 3% sugli utili di tutte società pubbliche affidatarie che gestiscono autostrade, porti, ferrovie, aeroporti, servizi di tlc e produttori di elettricità che passa così dal 24 al 27%.

Problemi invece per il decreto Fiscale dopo lo stop della commissione Bilancio della Camera su alcune norme che dovranno essere modificate. In particolare, dovrebbe arrivare una riformulazione delle norme sulla nuova Rc auto familiare che estende la classe più favorevole a tutti i veicoli assicurati in famiglia, anche in caso di rinnovi.

Verrà abrogato, inoltre, l'articolo 54 sul prestito ponte per Alitalia approvato nei giorni scorsi dal Governo.

In arrivo anche la correzione della norma sulle fondazioni che ha spaccato la maggioranza.

Tra gli altri altolà della Bilancio, che ha posto una serie di condizioni per assenza di coperture, c'è anche l'ampliamento della platea dei contribuenti che potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione per l'acquisto di airbag per le moto.