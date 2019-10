Manovra "ramificata": dal Fisco alla famiglia, 22 ddl collegati

L'obiettivo numero uno della manovra economica per il 2020 era evitare l'aumento dell'Iva, un traguardo che avrà un costo di 23 miliardi di euro, ma che eviterà una ulteriore stangata sulle famiglie e sulle imprese, già soffocate da una pressione fiscale che è tra le più alte d'Europa. Ma cosa ci sarà realmente nella legge di Bilancio? Le principali indicazioni arrivano dal testo integrale della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, la cosiddetta NaDef, pubblicato sul sito del Mef. Guardando il documento si scorge una finanziaria con molti “rami”, costituti da ben 22 disegni di legge collegati alla finanziaria, e che svariano su una grande quantità di tematiche: dal cuneo fiscale ai ticket sanitari, passando per la famiglia, il Green New Deal e il riordino del settore giochi.

Rispetto ai livelli programmatici del Def 2019, l'obiettivo di indebitamento netto in rapporto al pil passa dal 2,1 al 2,2 per cento nel 2020, risulta invariato nel 2021 e migliora nel 2022 di 0,1 punti percentuali. In termini strutturali, il livello del saldo risulta invariato nel 2020, per poi peggiorare dello 0,1% nel 2021 e 0,2 punti percentuali nel 2022. Sono i numeri contenuti nella relazione al Parlamento della NaDef

"Il Governo – si legge nella nota - ritiene che l'approccio di politica economica più appropriato consista in un miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, in cui sia confermato l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e al contempo si attui una strategia di legislatura ispirata alle tendenze globali in materia di ambiente, innovazione, capitale umano e diritti, e alle esigenze di policy nazionali quali lotta all'evasione, legalità, equità, lavoro e famiglia, al fine di superare i fattori interni di debolezza".

Manovra, dal Fisco alla famiglia: i 22 ddl collegati

Sono 22 i ddl collegati a completamento della manovra di bilancio 2020-2022. E' quanto emerge dalla Nadef trasmessa stasera alle Camere. Rispetto all'elenco contenuto nella bozza circolata ieri sera, c'è un provvedimento in meno e cioè la riforma del catasto. Una fitta lista che comincia con il ddl Green New Deal e transizione ecologica del Paese per proseguire con quello in materia di spettacolo, industrie culturali e creative, turismo e modifiche al codice dei beni culturali; di formazione iniziale e abilitazione del personale docente; di riordino del modello di valutazione del sistema nazionale di istruzione e delle università. Viene prevista l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia saranno poi al centro del Family Act. Un altro ddl prevede interventi per favorire l'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione attraverso l'eliminazione delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l'implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regioni, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale.

Tra gli altri ddl elencati, quelli in materia di semplificazioni e riordino in materia fiscale, riordino dei giochi, riduzione del cuneo fiscale. Altro impegno è quello della revisione della disciplina del ticket e delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale. E' previsto un ddl in materia di disabilità. Riflettori poi sull'economia dell'innovazione e attrazione degli investimenti; c'è anche un ddl in materia di Banca degli Investimenti pubblica e uno di sostegno all'agricoltura. Avanti poi con semplificazioni normative e amministrative e con la razionalizzazione di misure di trasparenza e anticorruzione. E' previsto un ddl recante delega al Governo per la revisione del codice civile.

Ecco la lista completa contenuta nella versione integrale della Nota di aggiornamento del Def: