Il giudizio della Cgil su Marchionne

Sergio Marchionne ha salvato una Fiat "morente", ma "non ha saputo né voluto indirizzare l’azienda che guidava al dialogo e alla collaborazione con una parte importante dei lavoratori italiani". È quanto si legge in una nota della segreteria nazionale della Cgil, che traccia un bilancio in chiaroscuro sull'operato del manager italo-canadese scomparso oggi.

Marchionne, "cui è sempre andata la stima della Cgil" è stato un "uomo di grande intelligenza e capacità manageriale" ed "è stato in grado di non soffermarsi ai problemi di breve periodo, ma di guardare oltre, rivitalizzando e rilanciando un’impresa in grande difficoltà, portando il suo core business nel cuore del mercato automobilistico più importante, facendola diventare uno dei grandi player globali del settore".

"Duro negoziatore, bravo organizzatore – sottolinea Corso Italia – non ha però saputo nè voluto indirizzare l’azienda che guidava al dialogo e alla collaborazione con una parte importante dei lavoratori italiani. Una scelta, sanzionata dalla Corte costituzionale, costata conflitto, arretramenti, incomprensioni, che si sono riverberati, oltre che nelle relazioni sindacali, nella società e negli sviluppi industriali".

Insomma la Cgil non dimentica gli screzi con i sindacati e sottolinea che "l’aver praticato la divisione sindacale e aver abbandonato la contrattazione nazionale” non sono state opzioni “imposte dalla contingenza industriale, finanziaria o economica".