Medici e dirigenti sanitari: sospeso lo sciopero del 23 febbraio

Lo sciopero di medici e dirigenti previsto per il prossimo 23 febbraio 2018 è stato sospeso. Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria hanno preso atto dell’avvio del confronto all’Aran per il rinnovo del contratto di lavoro 2016-2018, sospendendo così la giornata di sciopero del 23 febbraio. Rimane però lo stato di agitazione, con i sindacati che si riservano, già a seguito dell’incontro del 1 marzo, di fissare una nuova data nel caso in cui tempi e contenuti della trattativa fossero insoddisfacenti”.

Il calendario dei prossimi incontri, ravvicinati nel tempo a partire dalla convocazione per il prossimo 1 marzo, e “la dichiarata disponibilità dell’Aran a proseguire un percorso da condividere, ci inducono – spiegano – a raffreddare per il momento la vertenza che ci ha visti impegnati per un intero anno fino ad oggi”.

“In attesa di risposte precise e responsabili alle domande poste oggi, auspichiamo – si precisa in una nota – una stagione costruttiva finalizzata a recuperare quanto è stato perso in termini di retribuzioni stipendiali e condizioni di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari, oggi peggiorate al punto da costituire un fattore limitante per l’accesso alle cure per i cittadini. Nel contempo le organizzazioni sindacali chiedono alle Regioni di fare la loro parte in merito a contenuti e tempi della contrattazione”.