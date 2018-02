Hausbrandt salva le colombe Melegatti: “Acquisiamo l'azienda”

Dopo il miracolo di Natale, per Melegatti è arrivato anche quello di Pasqua. L'azienda trevigiana Hausbrandt ha assunto la procura generale per finanziare la campagna di Pasqua della ditta veronese, per poi procedere con l'acquisizione.

La notizia è stata ufficializzata in una nota ufficiale del Gruppo Hausbrandt: “Il Gruppo Hausbrandt Trieste 1892 Spa, presieduto dal giovane imprenditore Fabrizio Zanetti, acquisisce la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti - si legge in una nota - e la produzione delle colombe, scongiurando così la chiusura dell’azienda e salvaguardando la storia e la tradizione dello storico marchio veronese”.

Scongiurata quindi l'ipotesi di una nuova cassa integrazione per i dipendenti della Melegatti: “L’obiettivo del Gruppo è quello di rilevare l’azienda per risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un grande gruppo “Made in Veneto” per proporre al consumatore di oggi e soprattutto di domani una selezione di prodotti e abbinamenti, mixando le potenzialità di entrambe le realtà”.

“L’accordo – conclude la nota della Hausbrandt - è stato stipulato presso il Tribunale di Verona, con la presentazione di una formale manifestazione di interesse nei confronti di Melegatti S.p.A. e l’obiettivo di far ripartire in tempi brevissimi la produzione”.

