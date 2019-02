Melegatti ingrana la quinta per Pasqua: per le colombe i dipendenti diventano 155

In occasione della Pasqua 2019 verranno prodotte 1,8 milioni di colombe che verranno distribuite in tutta Italia: per questo motivo l'azienda ha aggiunto 117 lavoratori stagionali alle 38 risorse a tempo indeterminato