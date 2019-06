Mercatone Uno, l'ad di Shernon indagato per bancarotta fraudolenta

Valdero Rigoni, l'amministratore delegato della Shernon holding, società che nell'agosto del 2018 ha rilevato Mercatone Uno, è finito nel registro degli indagati della procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Roberto Fontana e segue l'istanza di fallimento accolta il 23 maggio scorso dal tribunale fallimentare che aveva respinto l'istanza di concordato preventivo e dichiarato il crac della holding. Un rifiuto spiegato con "l'elevato debito maturato in soli 9 mesi di attività per oltre 90 milioni - si legge nel provvedimento dei giudici -, i costi fissi di gestione per oltre 5 milioni al mese, l'assenza di credito bancario sin dal novembre-dicembre 2018, la totale assenza di fiducia dei fornitori che rifiutavano le prestazioni di merci in mancanza del loro pagamento immediato e gli inadempimenti nei confronti delle amministrazioni straordinarie del gruppo".

Mercatone Uno, la rabbia dei lavoratori a Montecitorio: ''Vogliamo risposte''

"Vogliamo vedere i fatti dal governo, ci sono quasi duemila lavoratori che vogliono risposte su pagamenti e cassa integrazione. Noi continueremo a stare qui fino a quando non avremo risposte". E' questo il grido che si è sollevato dalla manifestazione dei lavoratori di Mercatone Uno a piazza Montecitorio davanti alla Camera. I manifestanti, che rappresentano i 1860 lavoratori, che lo scorso 25 maggio hanno saputo di essere stati definitivamente liquidati con un post su Facebook, attraverso dichiarazioni e striscioni, rivendicano rabbiosamente diritti e lavoro, chiedendo giustizia e aiuto per le proprie famiglie al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Forti contestazioni si sono levate all'indirizzo dell'ex titolare del Mise, Carlo Calenda, incolpato dalla piazza di aver ceduto l'azienda alla società maltese Shernon Holding, che nel fallimento ha trascinato con se i lavoratori e chiuso i 55 punti vendita che erano disseminati in tutta Italia.

I due deputati di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto e Marcello Gemmato, sono usciti da Montecitorio per andare a parlare con i lavoratori. Il capogruppo Fdi in commissione Lavoro ha affermato che bisogna "obbligare in solido i responsabili di questa situazione, convocarli a Roma e obbligarli alle loro responsabilità. La nostra azione andrà a parlare con le Regioni affinché consentano a queste persone e alle loro famiglie di poter vivere. Fdi - ha aggiunto Rizzetto - ha presentato delle risoluzioni parlamentari che sollecitano il ministro dello Sviluppo economico a dare una risposta a queste persone. Dobbiamo arrivare ad un'amministrazione anche controllata per poter sbloccare le casse integrazioni".