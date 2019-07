Mercatone Uno, il silenzio continua: "1.860 lavoratori sotto il reddito di cittadinanza"

Dopo il clamore mediatico dei primi giorni, la vertenza che riguarda i 1.860 lavoratori di Mercatone Uno sembra caduta nel dimenticatoio. Per tenere alta l'allerta i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno confermato che il prossimo 24 luglio torneranno a Roma con una nuova protesta sotto le finestre del ministero dello Sviluppo Economico. Sono trascorse tre settimane dall'incontro con i nuovi Commissari Straordinari del Gruppo Mercatone. In questo periodo tre sigle hanno sollecitato il ministero del Lavoro e il sottosegretario Claudio Durigon, oltre che le competenti direzioni dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali e degli Ammortizzatori Sociali, ad attivare il tavolo di crisi ''per dare risposte alle lavoratrici ed ai lavoratori'', come spiega il volantino unitario diffuso tra i lavoratori.

I sindacati stigmatizzano i ritardi dell'intervento istituzionale sottolineando che in occasione dell'incontro sono state esplicitate ''tutte le evidenti criticità dovute alla retrocessione dei lavoratori in amministrazione straordinaria alle condizioni contrattuali individuali che avevano maturato con la cessione a Shernon''. ''Infatti, per salvaguardare i posti di lavoro - spiega la nota congiunta - i lavoratori avevano subito riduzione delle ore, di alcuni istituti contrattuali e di parte delle retribuzioni''.

Mercatone Uno, lavoratori sotto il reddito di cittadinanza

I sindacati hanno sollecitato in più riprese ''con insistenza, di avviare un tavolo di confronto costante e trasparente sulle prospettive per i 1860 lavoratori e sullo specifico dell'emergenza reddituale'' senza ricevere ad oggi nessuna risposta. ''L'emergenza reddituale è già realtà concreta e quotidiana - stigmatizzano i sindacati - molti lavoratori, per effetto della riduzione contrattuale subita, a fronte dell'impegno disatteso da parte di Shernon a garantire l'occupazione, hanno importi di Cassa Integrazione che non superano i 200 euro''.

Per le tre sigle ''per quanto riguarda il futuro c'è poco tempo e la proroga dell'Amministrazione Straordinaria durerà ancora pochi mesi''. ''E' poco il tempo a disposizione per ricercare investitori che possano dare garanzia di continuità e di prospettive durature - concludono Filcams, Fisascat, Uiltucs evidenziando che ''per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sarebbe inaccettabile replicare quanto è avvenuto con Shernon anche nel metodo utilizzato nel percorso di aggiudicazione''.