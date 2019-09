Mercatone Uno, il "grido" dei  lavoratori con 350 euro di paga: "Salvati ma condannati alla povertà"

Stanchi e avviliti, ma con ancora abbastanza forza per protestare e far valere le proprie ragioni. Un gruppo di rappresentanti dei lavoratori di Mercatone Uno, aderenti al sindacato di base Flaica Lazio, ha manifestato oggi, giovedì 26 settembre, con un presidio davanti a Montecitorio. Il gruppo ha voluto rappresenta gli oltre 1.800 lavoratori che, ormai da qualche mese, si trovano in una situazione difficile dopo l'improvviso fallimento della catena italiana di ipermercati: cassa integrazione straordinaria a part time di 16 ore con una busta paga che non supera i 350 euro.

Mercatone Uno, i lavoratori: "Salvati ma condannati alla povertà"

Mentre dalle finestre di Montecitorio non si affaccia nessuno, i lavoratori di Mercatone Uno in presidio nello speak corner davanti alla Camera esprimono una dura verità: "Il governo ci ha salvati ma anche condannati alla povertà. La cassa integrazione a 16 ore non consente un salario dignitoso che è molto al di sotto anche di un assegno medio di reddito di cittadinanza a cui i lavoratori peraltro non possono accedere. E il paradosso è che non possono cercare lavoro. Un vero capolavoro, imbottigliati in questa situazione", dice il segretario della Flaica Roma, Giancarlo Desiderati che parla per i 150 lavoratori della capitale denunciando anche la difficoltà di percorrere la strada giudiziaria.

Mercatone Uno, l'8 ottobre nuovo round al Mise

"Il verbale di nulla a pretendere firmato da molti impedisce il ricorso alle vie legali", spiega ancora. L'8 ottobre intanto è atteso il nuovo round del tavolo di crisi al Mise. "Si profilano due soluzioni drammatiche: lo spezzatino della società o la chiusura completa del gruppo. I Commissari facciano una proposta di acquisto che abbia gambe, questa volta", conclude il sindacalista annunciando per quella data un nuovo presidio a Via Molise.

Mercatone Uno, Conte: "Vigileremo su eventuali acquirenti"

"La crisi di Mercatone Uno è un problema nazionale e non possiamo rimanere indifferenti, non lo siamo stati e non lo saremo. Come governo vogliamo creare più occupazione, non possiamo quindi di certo dimenticare chi il lavoro lo perde". Così il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, alla delegazione di lavoratori di MercatoneUno che ha incontrato pochi minuti fa, prima dell'inizio del Consiglio dei ministri, nel cortile di Palazzo Chigi. "Anche con il ministro Patuanelli - ha assicurato il presidente del Consiglio - c'è massima attenzione alla vostra situazione. Vi garantisco da parte mia e del governo il massimo livello di attenzione, vigileremo sulla piena affidabilità dei possibili acquirenti che verranno in futuro".