Metalmeccanici cercasi: un'impresa su due non trova lavoratori

Al giorno d'oggi uno dei problemi principali che attanaglia l'Italia e gli italiani è la carenza di posti di lavoro. Eppure esistono settori in cui sono le stesse aziende a far fatica a trovare personale adeguato alle mansioni richieste. Uno di questi settori è quello metalmeccanico, in cui un'impresa su non riesce a trovare personale qualificato per lo svolgimento di specifiche mansioni all’interno dell’attività aziendale.

A lanciare l’allarme è Federmeccanica nella consueta indagine trimestrale sull’andamento del settore in Italia. Il 48% delle imprese, nel secondo trimestre dell’anno, ha dichiarato di avere avuto difficoltà a reperire manodopera specializzata sul mercato del lavoro.

E’ stato evidenziato, inoltre, che la carenza ha riguardato, in ugual misura, le figure professionali con elevato contenuto tecnologico e quelle con competenze di tipo tradizionale.

In particolare il 42% non riesce a reperire figure professionali con competenze tecnologiche e digitali avanzate, il 45% con competenze tecniche di base e il restante 13% figure professionali con altre specifiche caratteristiche.