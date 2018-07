Beni Culturali, cercasi personale: il ministero di Bonisoli "sotto organico di 3mila unità"

Necessario un piano straordinario di assunzioni: lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli intervenendo al Question Time alla Camera dei Deputati.

"Nel ministero ci sono 3mila persone in meno rispetto a quante ce ne dovrebbero essere"

Secondo le stime del nuovo titolare del Mibac (da qualche giorno senza più la "T" del turismo, delega trasferita al ministero dell'agricoltura) si prevedono circa 6mila assunzioni in particolare per quanto riguarda il profilo amministrativo visti e considerati che nel triennio 2018-2020, sono previsti oltre mille pensionamenti all'anno.

Il ministero dei Beni culturali ha già assunto circa 600 unità "operative presso le strutture centrali e periferiche" ha spiegato il ministro mentre sono in corso le procedure per lo scorrimento delle graduatorie "per ulteriori 300 unità".

"Una volta che avremo assunto le 1.000 persone già autorizzate rimarranno 163 persone che sono state giudicate idonee. Stiamo valutando la fattibilità di un intervento normativo finalizzato all'assunzione di queste persone".

Il Mibac assume

Quanto al reclutamento del nuovo personale, "siamo stati inoltre già autorizzati a bandire una selezione per l'assunzione di 16 funzionari amministrativi mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso 120 Ripam Coesione sul budget assunzionale del 2017 nonché per l'asunzione di 500 unità di Area 2, di cinque dirigenti architetti e di 4 dirigenti archeologi", ha concluso Bonisoli.

Il turismo passa dall'agroalimentare

"Unitamente alle competenze in materia di turismo - ha detto il ministro Bonisoli - al ministero dell'Agricoltura saranno trasferite le risorse umane della Direzione generale del turismo del ministero dei beni e delle attività culturali. Tali risorse, che saranno individuate con apposito decreto, includono il personale di ruolo e il personale a tempo determinato entro i limiti del contratto in essere alla data dell'entrata in vigore del decreto che risulta in carico alla Direzione generale del Turismo alla data del primo gennaio 2018".