Miglior Materasso 2018 secondo MaterassiMatrimoniali.com

Anche quest’anno la redazione di MaterassiMatrimoniali.com, rivista specializzata nella scelta del materasso, ha classificato e recensito i migliori materassi matrimoniali sul mercato.

Scegliere un buon materasso è importante per garantire la qualità del nostro sonno e mantenerci in salute. Tra le differenti tipologie presenti sul mercato i materassi a molle sono i più economici ma non sempre i più convenienti per la salute della nostra schiena.

Ciò avviene perché le molle non hanno la capacità di accogliere la curva fisiologica del rachide in modo del tutto ergonomico. In commercio esistono anche sistemi di materassi a molle indipendenti ed insacchettate, tecnologie capaci di migliorarne le capacità ergonomiche.

Altra tipologia di prodotto è il materasso in lattice, caratterizzato da buone prestazioni ergonomiche e durata. Nelle versioni in lattice 100% naturale il prodotto ha spiccate doti di anallergicità, controbilanciate da un prezzo piuttosto elevato, considerando che un materasso matrimoniale in lattice naturale di buona qualità ha un prezzo medio di 1200 euro.

Secondo la rivista specializzata nella valutazione dei materassi domestici MaterassiMatrimoniali.com, un ottimo compromesso tra molle e lattice sono i materassi in Memory Foam, materiale innovativo sensibile al calore, capace di adattarsi alla forma del nostro corpo durante il sonno garantendo una migliore distribuzione del peso. Piuttosto versatile, ci può garantire ergonomicità a prezzi inferiori al lattice e una elevata durata delle prestazioni nel tempo.

Nel panorama dei materassi di nuova generazione possiamo annoverare i materassi ibridi costruiti con materiali compositi dove lattice, gomme sintetiche e altri materiali innovativi vanno a costituire l'anima del materasso. Con questa operazione si è cercato di unire i vantaggi delle singole tecnologie e materiali, per realizzare un materasso al tempo stesso ergonomico, economico e duraturo nel tempo.

Secondo MaterassiMatrimoniali.com, tra i fattori da considerare nell’acquisto del materasso troviamo l'altezza, va detto che non esiste uno spessore specifico ma in generale vale la regola che sotto i 18 centimetri è difficile avere un prodotto di qualità. I materassi in lattice e memory foam riescono a garantire prestazioni ottimali anche con spessori inferiori ai venti centimetri, mentre per il materasso a molle è meglio avere spessori più elevati.

Secondo Andrea Pilotti, web marketing manager e appassionato di tecnologie nel settore dei materassi: “Fattore da prendere in considerazione è la durezza del materasso, prima di acquistarne uno vi consigliamo sempre di provarlo per almeno 10 minuti. Il materasso adatto alla vostra corporatura dovrebbe accogliervi ma non essere troppo cedevole. “

Tra i vari prodotti sul mercato potreste imbattervi anche in materassi annoverati come dispositivo medico certificato, questi prodotti rappresentano un’ulteriore garanzia di qualità per il consumatore, soprattutto per le persona affette da patologie del rachide.

Riguardo i materiali con cui sono prodotti, esistono numerose certificazioni ma è meglio verificare se abbiano ottenuto una valutazione di organismi esterni come ad esempio il marchio qualità del Consorzio Materassi. e la certificazione Oeko-Tex.

