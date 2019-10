Risultati record, l'azienda premia i lavoratori con mille euro in più

La Gesap è la società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi. Riconoscendo l'impegno dei lavoratori, e dopo gli ottimi risultati raggiunti, ha stanziato 250mila euro da destinare a iniziative di welfare aziendale. In media ogni lavoratore avrà a disposizione premi per circa mille euro, in funzione alle presenze in azienda. Una bella storia quella raccontata da PalermoToday.

Gesap premia i dipendenti: mille euro in più per ogni lavoratore

L’accordo - che va incontro a esigenze tangibili non soltanto dei lavoratori ma anche dei loro nuclei familiari - è stato siglato dall’amministratore delegato di Gesap Giovanni Scalia, dal presidente Francesco Randazzo e dal direttore generale Natale Chieppa, dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Legea Cisal e Ugl Trasporti. Obiettivo dell’intesa raggiunta è l’incremento dei sistemi di welfare aziendale, ovvero di fornire ai lavoratori servizi, anche sotto forma di buoni spesa e buoni carburante, rimborsi spese per l’educazione dei figli, anche in età prescolare, compresa la frequenza di centri estivi, invernali e borse di studio; istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria; culto a favore del lavoratore e dei familiari. Sono compresi i servizi per familiari anziani (oltre 75 anni) o non autosufficienti.

Nelle prossime settimane, azienda e sindacati torneranno a riunirsi per avviare la trattativa sull’accordo integrativo 2020/2022. “Grazie a questo accordo - ha commentato Scalia - abbiamo incrementato il sistema premiante sulla base degli ottimi risultati economici ottenuti dalla società. Ai lavoratori vanno riconosciuti impegno, attenzione e spirito di squadra, tutte doti che hanno permesso di registrare ottimi risultati in tutti i settori produttivi e di raggiungere utili di bilancio negli ultimi sei esercizi - conclude l’amministratore delegato di Gesap -. L’accordo sul welfare apre la strada alla contrattazione per il rinnovo del contratto di secondo livello, che affronteremo nelle prossime settimane”.

Sulla firma dell’accordo esprimono soddisfazione i segretari regionali delle rappresentanze sindacali del comparto, che hanno evidenziato il contributo dei lavoratori nella crescita dello scalo palermitano.