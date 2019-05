Minibot, così il Parlamento ha votato all'unanimità l’espediente per uscire dall'euro

La Camera martedì 28 maggio - occhio alla data- ha votato all'unanimità una mozione che impegna il governo ad introdurre i minibot, buoni del tesoro di piccolo taglio emessi dallo Stato che dovrebbero essere usati per pagare i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno contratto nei confronti delle imprese.

In poche parole non si tratta di moneta legale ma assomigliano alla moneta avente corso legale e possono essere utilizzati nei rapporti con lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche. In soldoni lo Stato si impegna ad accettarli come forma di pagamento al pari degli euro emessi dalla BCE.

Per capirci sono quell'espediente che l’economista della Lega Claudio Borghi anticipava nel suo piano di uscita ordinata dall’euro.

A parere di chi li propone potrebbero diventare temporaneamente la moneta avente corso legale in caso di una ipotetica uscita dell'Italia dall'euro, minimizzando in tal modo i danni nella probabilità di una corsa agli sportelli bancari per la svalutazione dei depositi delle famiglie.

Con i mini bot non ci sarà neanche necessità di stampare segretamente nuove banconote, dato che -in via temporanea- i MiniBot saranno utilizzati come nuova banconote in caso dell'uscita dell'Italia dal sistema della moneta unica.

Ecco cosa dice dunque l'Atto della Camera, cofirmarto dai capigruppo Molinari (Lega) e D'Uva (M5s) e il resoconto stenografico dell'Assemblea di martedì 28 maggio 2019 con il voto sulla mozione Baldelli presentata inizialmente dalle opposizioni.

Il "mea culpa" delle opposizioni

