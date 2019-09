Ricchi con una moneta da 2 euro: ecco quelle che valgono una fortuna

Non tutti lo sanno, ma esistono delle monete da 2 euro che possono arrivare a valere cifre molto alte, ovviamente rispetto a quello iniziale. Il motivo sta nel fatto che ogni Paese che ha adottato l'euro come valuta ufficiale ha la facoltà di realizzare delle monete personalizzate o particolari, ed è libero anche di creare delle edizioni speciali in caso di commemorazioni o di anniversari specifici.

Per questo alcune monete nascondo un valore di gran lunga superiore rispetto a quello iniziale. Così, ognuno di noi potrebbe avere in tasca un vero e proprio tesoro senza saperlo. Ma c'è un modo per scoprirlo. Quale?

Monete da 2 euro: alcune possono valerne 2mila

Il sito specializzato flooxernow.com, ha stilato la lista di particolari edizioni di monete da 2 euro più ricercate dai collezionisti e quindi con un valore maggiore. Secondo il portale esistono alcune monetine che per la loro eccezionale rarità possono arrivare anche a superare i 2mila euro di valore.

Ecco l'elenco completo: