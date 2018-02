Vecchi assegni molto pericolosi: "Si rischia una multa di 6.000 euro"

Può costare carissimo utilizzare un vecchio assegno. E' bene saperlo, per evitare sorprese a dir poco spiacevoli.

Si paga a carissimo prezzo l’utilizzo di libretti di assegni rilasciati prima del 30 aprile 2008, se ci si dimentica di apporre sull’assegno, di importo pari o superiore a 1.000 euro, la clausola di “Non trasferibilità”.

Multe da 6.000 euro

In tali casi, infatti sia all’emittente che a colui che riceve l’assegno viene proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le ragionerie territoriali di oblare con un importo pari a 6.000 euro.

Detto in altri termini, ci si ritrova a dover pagare una multa di 6.000 euro per riciclaggio, magari semplicemente per aver sbadatamente pagato l’anticipo dell’auto con un assegno senza aggiungere la dicitura non trasferibile.

La rabbia di molti "beffati"

Su Facebook è stato creato un gruppo che raccoglie i casi e li mette in contatto, e sarebbero centinaia le persone interessate. Non ci sono conferme precise.

In molti si fanno una domanda semplice: perché non è stata fatta una legge per mettere fuori corso i vecchi libretti degli assegni? Il problema sarebbe così stato risolto alla radice. "Ma così non avrebbero potuto fare cassa", sostengono i più maliziosi.