Smog, rifiuti radioattivi e Xylella: l'Italia ora rischia multe da miliardi

La Commissione europea trascina l'Italia davanti la Corte di giustizia dell'Ue per non aver risolto la questione della xylella fastidiosa, il batterio ritenuto responsabile del disseccamento degli ulivi che sta causando una vera e propria strage in Salento.

Come apprendere l'agenzia di stampa Dire, la decisione verrà ufficializzata nel giorno di adozione formale del pacchetto mensile di infrazioni, ma il collegio dei commissari è dell'opinione che le autorità italiane, nonostante i continui richiami, non abbiano compiuto le misure necessarie per arginare il problema.

Bruxelles contesta la mancata eradicazione di circa 3.000 piante, e per questo è pronta a portare il caso ai giudici di Lussemburgo.

L'Italia verso il deferimento per smog, rifiuti e Xylella

Il "pacchetto infrazioni" deciso dalla Commissione Ue dovrebbe prevedere in tutto quattro deferimenti per il nostro Paese: uno per l'inquinamento da Pm10, uno per la Xylella, un altro per la mancata trasmissione del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e l'ultimo per il mancato recepimento di una direttiva sulle prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

Come ricorda Europa Today nel nostro paese c'è il record europeo di morti legate all'inquinamento.

"Se l'indagine dei giudici di Lussemburgo dovesse dare ragione alla Commissione per l'Italia potrebbe arrivare una multa da 1 miliardo di euro - solo per le infrazioni sul Pm10 -".

In totale, le procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese dovrebbero salire da 61 a 62, per effetto di tre nuove lettere di messa in mora (per la mancata attuazione di una direttiva relativa alle norme di sicurezza per la protezione dalle radiazioni ionizzanti; per la mancata attuazione di un'altra direttiva sulla gestione dei rifiuti radioattivi e per l'esenzione dalle accise dei combustibili per le imbarcazioni da diporto) e di due archiviazioni.