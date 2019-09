Mutui e prestiti, perché dall'Europa arrivano buone notizie

Settembre si preannuncia un buon mese per chi ha un mutuo o per chi vuole accenderne uno. Dopo un agosto particolarmente positivo per quanto riguarda i tassi d'interesse, le condizioni potrebbero mutare nuovamente soprattutto dopo le novità annunciate dal presidente della Bce Mario Draghi. Dal taglio dei tassi sui depositi presso l’Eurotower al nuovo Quantitative Easing, passando per la durate delle Tltro (le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine), sono molte le novità che riguardano sia chi ha già attivo un mutuo o un prestito, che gli aspiranti mutuatari italiani.

Cosa cambia per chi ha già un mutuo

Secondo un'analisti condotta da Facile.it e Mutui.it, l'annuncio di un nuovo Quantitative Easing per una durata indefinita, insieme alla volontà della Bce di mantenere i tassi “ai livelli attuali o più bassi” fino all’avvicinamento dell’obiettivo inflazionistico (2%) è una buona notizia per tutti coloro che hanno già sottoscritto un finanziamento. "Chi ha un mutuo variabile potrà continuare a godere delle condizioni estremamente favorevoli del mercato per un periodo ancora più lungo di quanto non ci si aspettasse anche solo qualche giorno fa", spiega Ivano Cresto, responsabile mutui di Facile.it. "Chi ha un mutuo a tasso fisso, invece, potrebbe approfittare di una nuova finestra per surrogare il proprio finanziamento e ridurre così il peso degli interessi. Guardando ai tassi attuali, chi ha sottoscritto un mutuo a gennaio 2019, surrogandolo oggi potrebbe risparmiare 500 euro l’anno di interessi".

Cosa cambia per chi vuole accendere un muto

La volontà della Bce di continuare a iniettare denaro nel sistema e adottare una politica espansiva per un lungo periodo di tempo è una buona notizia anche per tutti coloro che stanno valutando l’acquisto di un immobile. Da un lato l’allungamento della durata delle Tltro, che potrebbe aumentare la capacità delle banche aderenti di finanziare l’economia reale; dall’altro il nuovo Quantitative Easing, che potrebbe contribuire ad abbassare il costo di finanziamento per le banche italiane e che, a loro volta, potrebbero scegliere di ridurre gli spread applicati ai nuovi mutui. Da questo punto di vista, un segnale incoraggiante è arrivato già ieri, dopo l’annuncio della Bce, con lo spread italiano sceso al di sotto dei 140 punti base; qualora i valori dovessero restare a lungo su livelli così bassi, questo potrebbe generare un effetto virtuoso con conseguenze positive per le tasche dei futuri mutuatari.

I tassi ai minimi potrebbero non essere sufficienti

Se da un lato le misure sono una buona notizia lato offerta, bisogna considerare che questo ulteriore taglio dei tassi nasce dall’esigenza di rilanciare un’economia europea considerata in difficoltà. Le misure annunciate dalla Bce potrebbero quindi non essere sufficienti a dare un nuovo impulso alla domanda di mutui in Italia. "In questa prima parte dell’anno i tassi dei mutui sono calati facendo segnare nuovi record storici eppure, secondo i dati ufficiali, le richieste di finanziamento sono diminuite", spiega Cresto.