'Caro' Natale, gli italiani hanno speso 10 miliardi: la metà in regali

Dopo aver mangiato e scartato i regali arriva il tempo di fare i conti del post-Natale. Secondo i numeri ufficiali diffusi dal Codacons, gli italiani hanno speso 10 miliardi di euro complessivi per queste festività. Nella 'conta' viene considerato tutto, dai regali agli addobbi per la casa, fino alle spese alimentare per cene e cenoni. L'importo procapite si aggira intorno ai 166 euro, in aumento del 2% rispetto al 2016.

Secondo i dati diffusi dall'associazione per i consumatori, a trainare le spese di Natale sono stati gli alimentari, l’elettronica, l’hi-tech e l’e-commerce, settori che hanno registrato vendite in aumento fino al +10% rispetto allo scorso anno. Per gli acquisti online è stato un vero e proprio boom, con 1 regalo su 3 scelto quest’anno sul web, mentre si è ridotta del -3% la spesa per l’albero di Natale e per gli addobbi per la casa. In crescita anche il settore viaggi, con un budget di spesa per chi parte in incremento del +7% rispetto al 2016.

Non tutti i settori però hanno registrato numeri positivi: se ad esempio ha retto il comparto dei giocattoli, meno bene è andata per abbigliamento, calzature, accessori, arredamento, settori dove le vendite non sono decollate.

“Per il Natale 2017 gli italiani hanno abbellito meno le proprie case ma hanno portato più cibo in tavola – spiega il presidente Carlo Rienzi – Hanno speso di più per i viaggi ma hanno tenuto sotto controllo la spesa per i regali; hanno riciclato presepe, albero e palline dello scorso anno ma hanno acquistato online il nuovo smartphone. Tuttavia la differenza di spesa rispetto al periodo pre-crisi è ancora molto elevata: nel 2007 “l’effetto Natale” è stato pari a 18 miliardi di euro contro i 10 miliardi del 2017. Ciò significa che in 10 anni sono stati persi ben 8 miliardi di euro di consumi natalizi”

Coldiretti: “4,6 miliardi di euro per i regali di Natale”

Anche la Coldiretti, attraverso una nota ufficiale sul suo sito web, ha reso noto quanto hanno speso le famiglie italiane per i regali da mettere sotto l'albero: “Le famiglie italiane hanno scartato sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 4,6 miliardi tra grandi e piccini. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo un Italiano su cinque (18%) non ha fatto regali”.

“Si è concluso un rito che ha visto il 42% delle famiglie stanziare un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 e i 300 euro e il resto un importo superiore, tra i quali un fortunato 2% che supera i mille euro. Abbigliamento e accessori, prodotti alimentari e giocattoli salgono nell’ordine sul podio dei regali più gettonati insieme a libri e musica, articoli per la casa e tecnologia”.

“Si conferma anche quest’anno – conclude la Coldiretti – una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici a partire dall’enogastronomia per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio”.