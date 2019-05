Navigator, via alle selezioni: duemila euro al mese per tremila posti

Le selezioni dei navigator si terranno dal 18 al 20 giugno presso la Fiera di Roma in via Portuense 1645- 1647 a Roma. Lo comunica l'Anpal Servizi in merito alla procedura per dare il via alla seconda fase dell'attuazione del reddito di cittadinanza.

Il navigator sarà la figura centrale dell'assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi Spa ai centri per l'impiego: i candidati selezionati saranno formati per per supportare i servizi dei centri per l'impiego e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall'introduzione del reddito di cittadinanza, valorizzando le politiche attive regionali.

L'Anpal ha inoltre reso disponibili sul sito dedicato alla selezione dei Navigator sono disponibili gli elenchi dei candidati ammessi ai test di selezione per la figura di navigator. In fondo all'articolo gli elenchi degli ammessi provincia per provincia.

Gli elenchi sono consultabili selezionando la Regione e quindi per Provincia. Il candidato potrà trovare giorno e ora della convocazione attraverso il numero di protocollo in suo possesso e il nome proprio.

Le selezioni per i navigator si svolgeranno quindi dal 18 al 20 giugno a Roma. I candidati dovranno presentarsi ed entrare, nel giorno e nell'ora della propria convocazione, dall'ingresso Nord della Fiera di Roma e recarsi al Padiglione 9 per il check-in e le indicazioni per raggiungere presso il punto di identificazione indicato negli elenchi di ammissione. Le convocazioni inizieranno dalla lettera 'C'.

I candidati per essere ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo previsti, muniti di un valido documento di riconoscimento, preferibilmente lo stesso usato per la candidatura -pena l'esclusione dalla selezione pubblica- e dovranno inoltre essere muniti della copia firmata della domanda di partecipazione all'avviso corredata del codice identificativo come stabilito all'art.5. dell'avviso di bando.

Come specifica il bando di selezione l'incarico di collaborazione per i navigator avrà durata fino al 30 aprile 2021 e un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro, oltre 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento dell'incarico, quali spese di viaggio, vitto e alloggio.

La prova di selezioni per navigator consiste in un test a risposta multipla di carattere psicolattitudinale, di cultura generale e tecnico professionale: superano la prova i candidati con punteggio minimo di 60/100esimi.

Il tempo complessivo a disposizione è di 100 minuti. Sono previsti: 10 quesiti di cultura generale, 10 quesiti psicoattitudinali, 10 quesiti di logica, 10 quesiti di informatica, 10 quesiti sui modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro, 10 quesiti sul reddito di cittadinanza, 10 quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro, 10 quesiti sul sistema di istruzione e formazione, 10 quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro, 10 quesiti di economia aziendale.

Il punteggio totale di ciascun candidato viene ottenuto valutando le risposte fornite come segue: 1 (uno) punto per ogni risposta esatta; 0 (zero) punti per ogni risposta non data; ‐ 0,4 (menozerovirgolaquattro) punti per ogni risposta errata e per ogni multi‐risposta.

Superano la prova i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 60/100. Risultano Vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità verrà preferito il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più giovane di età.