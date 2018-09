Amazon guarda al futuro, tremila nuovi negozi "automatizzati": spesa con l'app e niente code

Amazon prevede di aprire entro il 2021 circa tremila negozi AmazonGo, punti vendita completamente automatizzati, che permettono di fare acquisti senza pagare in quanto i prodotti prelevati dagli scaffali vengono addebitati direttamente sul profilo utente del portale di ecommerce.

Nei piani dell'azienda guidata da Jeff Bezos ci sono 10 negozi entro la fine di quest'anno, circa 50 nelle più grandi città nel 2019 per poi raggiungere la quota prevista tra tre anni. Oggi sono quattro gli AmazonGo aperti, tre a Seattle e uno a Chicago.

Si potranno acquistare pranzi pronti, bevande, snack, cene surgelate e generi alimentari di base. La sicurezza e l'efficienza sono garantite da centinaia di fotocamere e sensori: basta usare l'app Amazon Go per entrare nel negozio e per autenticarsi. A quel punto si potrà prendere i prodotti e uscire indisturbati senza fare alcuna coda.

Molte altre società studiano soluzioni simili. Microsoft lavora da tempo a una sua piattaforma per rendere i negozi automatizzati.