Negozi chiusi domenica: così cambierebbe anche l'e-commerce

La regolarizzazione delle aperture dei negozi la domenica e nei giorni festivi continua a tenere banco in Italia. Una rivoluzione nel mondo del commercio che potrebbe coinvolgere anche le compravendite online. Secondo quanto si legge nella proposta di legge numero 526 - presentata alla Camera dei Deputati (firmatari Davide Crippa, De Toma, Rachele Silvestri, Vallascas) lo scorso 17 aprile - "l'ambito di applicazione delle disposizioni proposte è determinato con riferimento a tutti gli esercizi commerciali, comprese le forme speciali di vendita al dettaglio e legate all'e-commerce di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Ciò significa, si legge ancora nell'introduzione alla proposta, "che nei giorni festivi il consumatore potrà continuare a collegarsi ai siti di e-commerce, scegliere e completare l’ordine di un prodotto, ma dovrà essere chiaro che l'attività commerciale in questione, se si svolge in Italia, non sarà esercitata in alcune delle sue fasi". E l'ordine inizierà ad essere preparato dal giorno lavorativo seguente.

E ancora: "Si provvede conseguentemente all'abolizione delle liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti (con il cosiddetto 'Salva Italia' varato con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ndr), ripristinando la situazione precedente, con un ritorno alla liberalizzazione completa per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turistico".