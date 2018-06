Addio code negli uffici del fisco: arriva l'app per saltarle

Da lunedì 25 giugno il fisco consentirà di evitare di perdere tempo facendo la coda per sbrigare gli adempimenti cui si è tenuti, grazie al nuovo servizio "Non perdere tempo" dell'Agenzia entrate-Riscossione. Da oggi si può prenotare il 'ticket' on line da pc o smartphone e scegliere l'orario e la data dell’appuntamento. Basterà quindi presentarsi in orario per essere chiamati.

Il servizio online inizialmente sarà disponibile solo in 7 città e in precisi uffici, poi sarà disponibile in tutta Italia. Le prime sedi in cui il servizio sarà operativo, da oggi, sono: Roma (via Colombo, via Aurelia); Milano (via Lario), Napoli (corso Meridionale); Torino (via Alfieri); Verona (via Giolfino); Bari (via Marin) e Cosenza (via 24 Maggio).

La prenotazione può essere fatta per il giorno stesso o per i 4 giorni lavorativi successivi; quale che sia la data e l’ora che si sceglie la procedura da seguire è la seguente:

accedere alla sezione “Prenota ticket”;

selezionare lo sportello desiderato;

indicare il tipo di operazione: rateizzazioni, pagamenti, informazioni/altri servizi;

selezionare giorno e ora preferiti tra quelli disponibili;

inserire il proprio codice fiscale o quello della persona che si presenterà allo sportello.

Dopo la prenotazione online si riceverà una mail di conferma nella casella di posta indicata, con i dettagli dell’appuntamento prenotato e il numero di ticket assegnato. La prenotazione contiene anche un Qr Code, cioè un codice da portare con sé quando ci si reca allo sportello di cui si ha bisogno (il ticket può essere stampato o mostrato sul proprio smartphone, il Qr Code della prenotazione va appoggiato sull’apposito lettore che nell’ufficio ove si ha l’appuntamento). E’ meglio arrivare un po’ prima dell’appuntamento perché la prenotazione deve essere confermata entro i 5 minuti precedenti all’ora dell’appuntamento, altrimenti il ticket non sarà più valido.

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala