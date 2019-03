Nuovo bando Premio Cantamessa, Cassa Galeno sostiene i progetti dei medici under 40

ROMA - Scade il 29 giugno il nuovo bando del premio Cantamessa, il programma di borse di studio per giovani medici promosso da Cassa Galeno la societa' mutua cooperativa e fondo sanitario integrativo, rivolta ai medici e odontoiatri. I vincitori della scorsa edizione porteranno cure e salute in India, Malawi e Congo. Il riconoscimento, che quest'anno giunge alla sesta edizione, rinnova l'appuntamento sostenendo i progetti dei giovani medici under 40 con finanziamenti per la ricerca, la formazione e i progetti di volontariato con 3 borse di studio da 4 mila euro ciascuna.

Nel dettaglio i fondi potranno essere destinati a: frequentare corsi di perfezionamento e specializzazione, svolgere un dottorato di ricerca, svolgere attivita' di ricerca, anche post dottorato, frequentare corsi di perfezionamento all'estero o partecipare a progetti di volontariato.

Il premio ha l'obiettivo di promuovere la professione medica, nello spirito di solidarieta' che da sempre accompagna Galeno che ha come missione la tutela dei medici, degli odontoiatri e delle loro famiglie. Un gesto per onorare l'esempio offerto da Eleonora Cantamessa, socia Galeno e stimata ginecologa, che ha perso la vita nel 2013 per soccorrere un uomo ferito. Nel 2015 il presidente della Repubblica ha consegnato, nelle mani della madre Mariella Armati, la medaglia d'oro al valore civile e nel 2016 la medaglia d'oro al merito della Sanita' Pubblica.

Per partecipare al premio e' necessario scaricare il bando sul sito di Cassa Galeno (www.cassagaleno.eu) e inviare la domanda di partecipazione, completa di tutti i documenti richiesti. Le domande di partecipazione al premio dovranno pervenire entro il 29 giugno 2019 e le borse verranno assegnate entro novembre 2019.