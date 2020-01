E’ online il nuovo sito corporate di Sara Assicurazioni, rinnovato nel design e nei contenuti tramite un progetto di restyling che rientra in una più ampia strategia di digital transformation del Gruppo.

Realizzato secondo un approccio di design thinking e raggiungibile all’indirizzo www.sara.it, il nuovo sito riceve in dote una base di 1 milione e mezzo di visitatori unici annui e il riconoscimento come Eccellenza Web 2019 attribuito da Siteimprove. Pensato e sviluppato per offrire una user experience semplice e coinvolgente, il nuovo sito è responsive e fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo. Per agevolare l’esplorazione dell’utente, sono stati creati percorsi per raccontare Sara, la sua storia, le sue ambizioni e i suoi valori, con l’obiettivo di creare maggior engagement e incentivare visite e conversioni.

Sara diventa un fidato consulente, che parla e pensa come i suoi clienti, senza tecnicismi, per posizionarsi al fianco degli utenti e accompagnarli al meglio nell’esperienza digitale.

“Il nuovo sito costituisce una tappa importante del nostro percorso di digital transformation”, dichiara Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni. “I nostri clienti, agenti e assicurati, rappresentano, da sempre, la nostra priorità. Per questo puntiamo anche sul digitale, insieme al consueto supporto fornito dai nostri professionisti, come canale per dialogare con loro e con tutti gli altri stakeholder. Il nostro obiettivo è la creazione di un ecosistema che preveda l’integrazione completa del punto fisico con il mondo digitale, sviluppando con le persone Sara una relazione che scalda il cuore dell’interlocutore, senza rinunciare al concorrente servizio digitale che assicura la massima trasparenza ed efficienza.”

“Una progettazione pensata per mettere al centro il cliente: abbiamo sviluppato contenuti di valore e in linea con le esigenze degli utenti e con i valori del nostro marchio: tutto finalizzato a rafforzare la nostra identità digitale e supportare lo sviluppo del business di Sara” commenta Marco Mattioli, Project Leader, Direzione Marketing Sara Assicurazioni.