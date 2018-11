Gomme invernali o catene, scatta l'obbligo: cosa fare e quando (e occhio alle multe salate)

L'estate di San Martino non inganni: anche se in questi giorni le temperature sono decisamente alte rispetto alla media stagionale, l'inverno ormai è alle porte. E con esso anche il consueto cambio degli pneumatici delle nostre auto. Attenzione: l'obbligo scatta da giovedì 15 novembre 2018. Chi non lo rispetta può incorrere in una multa: ecco perché in questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio cosa fare. Per questioni di sicurezza, è necessario cambiare il treno gomme e sarebbe preferibile passare a quelle adatte alle temperature più rigide e alla pioggia, oppure mettere nel bagagliaio le catene. Questo perché circolare in inverno con gomme estive, e dunque dalla mescola più dura, mette a rischio l’incolumità di chi guida a causa dello spazio di frenata più lungo e di una minore aderenza all’asfalto.

Le gomme invernali hanno infatti una mescola speciale, tasselli con incavi più profondi e lamelle poste sul battistrada studiate per avere più aderenza al manto stradale. Le caratteristiche dello pneumatico sono identificabili, in modo chiaro, mediante informazioni presenti sul fianco e sono individuabili dalla marcatura M+S (Mud+Snow, Fango + Neve) o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”. Se si dovesse optare per gli pneumatici "4stagioni" durante la stagione invernale, assicurarsi che sul loro fianco sia presente il marchio "M+S" (dall'inglese Mud+Snow, ossia Fango+Neve).

Obbligo gomme invernali o catene dal 15 novembre 2018 al 30 aprile 2019

La normativa che disciplina l'obbligo di montare gomme invernali su auto e mezzi pesanti è presente nell'articolo 6 del Codice della Strada, introdotta dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, che prevede in linea generale l'obbligo di essere "muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio", in un periodo di tempo compreso fra il 15 novembre 2018 ed il 30 aprile 2019.

E' bene ricordare che alcuni Comuni hanno la facoltà di poter modificare il termine con un’apposita ordinanza sulla base delle condizioni delle strade e del meteo. Qui sono raccolte tutte le ordinanze di Province, Comuni, Anas e dei gestori delle autostrade. Chi non dovesse adeguarsi e quindi circolerà senza penumatici termici o quantomeno catene (della misura corretta) a bordo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa anche salata: nei centri abitati l'importo sarà compreso fra i 41 ed i 168 euro, mentre su autostrade o strade extraurbane l'ammontare della multa salirà da un minimo di 84 euro fino ad arrivare ad un massimo di 335 euro. Inoltre, una volta constatata la violazione del conducente, questi non potrà riprendere la marcia fino a che non avrà dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Se l’ordine non dovesse essere rispettato, si applicherà una sanzione di 84 euro con relativa decurtazione di 3 punti dalla patente da parte delle forze dell'ordine preposte.