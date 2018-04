"Cara città, ritorno alla terra": i giovani italiani hanno riscoperto il lavoro del futuro

Cercasi giovani, forti e motivati: in Italia il lavoro c'è e un esercito di agricoltori sta lentamente uscendo dal silenzio: giovani e affascinati dall'idea di coltivare frutta e verdura, ma anche di dedicarsi all'allevamento di capre e pecore o riscoprire settori di nicchia ma ben renumerativi come quello dello zafferano o la produzione di mirtilli, piante e fiori nei vivai.

Non avveniva dalla rivoluzione industriale, è corsa alla terra per quasi 30mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l'insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell'Unione Europea, con ben il 61% concentrato al Sud e nelle Isole e il 19% al centro e il resto al Nord.

Non una moda del momento ma un vero e proprio cambiamento epocale che emerge dallo studio della Coldiretti ''Ritorno alla Terra'' presentato al primo ''Open Day dell'agricoltura'' italiana per vivere un giorno da contadino sui trattori, nelle fattorie didattiche, nelle cucine o con gli animali organizzato in Puglia a Bari nel lungomare Imperatore Augusto a Bari.

Il lavoro dei sogni? L'agriturismo per un giovane su due

"'È in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che ''il mestiere della terra non è più considerato l'ultima spiaggia di chi non ha un'istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per giovani generazioni istruite e con voglia di fare tanto''. Lo dimostra il fatto che - ha precisato Moncalvo - le domande ad oggi presentate già superano di circa il 44% il totale degli insediamenti previsti per l'intera programmazione fino 2020 secondo l'analisi della Coldiretti sui dati regionali.

Secondo un recente sondaggio Coldiretti/Ixè, nel 57 per cento dei casi oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una multinazionale (18 per cento) o fare l'impiegato in banca (18 per cento).

Cosa fare per aprire un'impresa agricola

Per sostenere gli aspiranti colleghi imprenditori, i giovani della Coldiretti hanno costituito anche una speciale task force che opera a livello territoriale con tutor, corsi di formazione e consigli per accesso al credito. Un percorso in 10 mosse per avere successo nei campi: il primo passo è avere un'idea d'impresa ben chiara sulla tipologia di imprenditore che si intende diventare intorno alla quale costruire un progetto di sviluppo, poi bisogna studiare bene territorio, risorse disponibili, mercato, concorrenti e normative vigenti, quindi si entra nella fase della progettazione vera e propria con la verifica della fattibilità redigendo con l'aiuto di adeguati specialisti un business plan in grado di conferire credibilità al progetto e consentire la richiesta di finanziamento che rappresenta la quinta tappa del percorso insieme alle verifica successiva della possibilità di accesso a risorse private o pubbliche, una volta individuato l'istituto di credito al quale appoggiarsi o il bando pubblico al quale concorrere.

I finanziamenti di CreditAgri

Le ultime fasi sono la ricerca delle garanzie necessarie alla concessione dei finanziamenti anche con la consulenza e la collaborazione di CreditAgri, il sistema di garanzia della Coldiretti per le aziende agricole. "Il traguardo, che diventa poi il punto di partenza dell'impresa, è la realizzazione del progetto per la quale servono energia, entusiasmo e concentrazione, oltre a una certa dose di pazienza per l'inevitabile burocrazia che agli imprenditori agricoli - spiega Coldiretti - sottrae almeno 100 giorni di lavoro ogni anno".

Terreni agricoli a caro prezzo

Ma fra gli ostacoli maggiori da superare c'è anche il costo elevato della terra visto che - spiega un'analisi Coldiretti su dati Eurostat - la terra arabile in Italia è la più cara d'Europa con un prezzo medio di 40.153 euro all'ettaro: si va dai 17.571 euro della Sardegna ai 30.830 euro della Puglia, dai 40.570 euro del Lazio ai 42.656 della Toscana, dai 65.759 della Lombardia ai 68.369 del Veneto fino al record europeo della Liguria con 108mila euro all'ettaro.

Quanto costa un terreno agricolo

Terreni agricoli per un valore di 9,9 miliardi in Italia sono in mano alle amministrazioni pubbliche che hanno addirittura incrementato il valore di queste attività del 31% negli ultimi quindici anni secondo l'analisi della Coldiretti su dati Istat.

Eppure in Italia molte terre fertili sono il più delle volte sottoutilizzate, in quanto prive di una conduzione imprenditoriale capace di valorizzarle adeguatamente, con idee e soluzioni che guardano al mercato.

Coldiretti propone di affidare questi terreni ai giovani agricoltori togliendo alla Pubblica amministrazione il compito improprio di coltivare la terra, rispondendo alla richiesta di terreni coltivabili che arriva dalle nuove generazioni di agricoltori e per i quali la mancanza di disponibilità di terreni da coltivare rappresenta il principale ostacolo all'accesso al settore.

Aziende agricole troppo piccole: il caso Italia

Se si considera che la dimensione media di un'impresa agricola italiana è di circa otto ettari (al prezzo medio di 40.153 euro all'ettaro) è chiaro che il ''prezzo d'ingresso'' per un giovane rischia di diventare proibitivo. Per questo una delle soluzioni consigliate dai tutor della Coldiretti è di iniziare affittando la terra con una spesa attorno ai 700 euro a ettaro all'anno, ma che può raggiungere valori molti più alti in zone pregiate di pianura e collina, magari nelle aree di produzione dei grandi vini.

L'impegno economico totale di partenza dipende dal tipo di attività: dalla coltivazione di frutta e verdura all'allevamento di capre e pecore fino a settori di nicchia come quello dello zafferano o altri come la produzione di mirtilli o piante e fiori nei vivai.

Un avvertimento per i nuovi imprenditori agricoli: serve tanto impegno, fatica, volontà e fantasia nell'adottare le più recenti soluzioni tecnologiche e studiare nuovi canali commerciali per i propri prodotti, comprese le vendite on line.