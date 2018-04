Gucci apre un nuovo stabilimento in Italia: 400 nuove assunzioni, come candidarsi

In cerca di lavoro? A Scandicci, Firenze, ha aperto un nuovo stabilimento Gucci, un centro all'avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione che impiegherà circa 800 dipendenti. La griffe nel 2017 aveva già assunto 500 nuovi dipendenti, di cui 130 sono già al lavoro nel nuovo ArtLab, ed entro l'anno ne assumerà altri 400. E' possibile candidarsi online (qui il link alla sezione "Lavora con noi" del sito).

Fondato a Firenze nel 1921, Gucci è tra i marchi leader a livello mondiale nel settore della moda di lusso e vanta un’indiscussa reputazione in fatto di creatività, innovazione e artigianalità italiana. Gucci è parte del Gruppo Kering, leader mondiale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori, con un portafoglio di marchi leader nel comparto del lusso e dello sport and lifestyle. Il nuovo sito, uno spazio da 37mila metri quadri, è stato inaugurato nei giorni scorsi alla presenza di Francois-Henri Pinault, presidente del gruppo Kering.

Situato in prossimità della storica sede di Gucci a Casellina, alle porte di Firenze, potrà far fronte alla domanda di prodotti Gucci, pressoché raddoppiata negli ultimi tre anni. Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci, ha affermato: "L'inaugurazione di Gucci ArtLab rappresenta uno dei più importanti traguardi di questo incredibile viaggio di Gucci negli ultimi tre anni, nonché uno degli investimenti industriali più significativi oggi nel nostro paese". Per la prima volta nel settore del lusso, Gucci ArtLab racchiude sotto in un'unica area le attività relative alla pelletteria e alle calzature (due categorie di prodotto che insieme rappresentano oltre il 70% del totale delle vendite Gucci alla fine del 2017).

Le principali attività che prendono forma all'interno di Gucci ArtLab sono: prototipia per tutti prodotti di pelletteria (borse, valigeria, piccola pelletteria, cinture) e calzature (donna/uomo, eleganti/sportive); ricerca e sviluppo per nuovi materiali, accessori metallici e confezioni; laboratorio per test (camera climatica e ambiente per test chimici e fisici); laboratorio accessori; formificio interno e tacchifico per area calzature; laboratorio bambù per area pelletteria; area pre-industrializzazione. Gucci ArtLab ha un suo centro di sperimentazione interno, in cui si innovano processi e tecnologia, dipendenti di ArtLab che lavorano direttamente con i loro colleghi delle fabbriche ed in cui la supply chain è integrata in tutti gli aspetti.

Come annunciato lo scorso anno, Gucci conferma 900 assunzioni nel biennio 2017/2018 nel solo comparto produttivo della pelletteria e calzature. Oggi Gucci produce oltre il 50% di queste categorie all'interno di fabbriche di proprietà. La parte restante, e soltanto per alcune fasi della produzione, viene svolta da una rete selezionata di fornitori esterni. L'apertura di Gucci ArtLab sigla il 2018 come anno fondamentale per il rapporto tra Gucci e Firenze: a gennaio è stato inaugurato il GucciGarden, in piazza Signoria, e la sede storica di Casellina continua a essere oggetto di investimenti per rafforzarne ulteriormente il ruolo di eccellenza.