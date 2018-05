Policlinico assume infermieri italiani (offre 2mila euro a tempo indeterminato)

Il policlinico universitario Klinikum der Universität München di Monaco di Baviera sta cercando infermieri italiani. Con i suoi 2.300 posti letto, 10.000 dipendenti e 500.000 pazienti all’anno è il secondo ospedale dell'intera Germania.

Il policlinico, in collaborazione con Linguedo, programma finanziato dall’Università di Monaco di Baviera per l’insegnamento linguistico, ricerca 30 infermieri italiani da assumere a tempo indeterminato.

L’offerta economica è di circa 2.600 euro al mese più i benefit. Sono inclusi, inoltre, un supporto economico per il trasferimento e un corso di tedesco prima di lasciare l’Italia. Quest’ultimo, gratuito, avrà una durata dai 6 ai 9 mesi. Si svolgerà online e sarà supportato da un tutor attraverso Skype. Poi per poter essere assunti, i candidati dovranno ottenere il certificato livello B2 del QCER.

Assunzioni, lavorare in Germania

Per quanto riguarda i requisiti, per candidarsi gli aspiranti devono possedere una laurea in Infermieristica o Infermieristica pediatrica o da conseguire entro dicembre 2018. Inoltre, ovviamente, devono essere disponibili a trasferirsi e lavorare in Germania per un lungo periodo.

I prescelti saranno dapprima assunti come assistenti, percependo uno stipendio di 2150 euro lordi. Una volta ottenuto il riconoscimento della laurea in Germania, questi saranno assunti full time come infermieri. Passeranno così ad un trattamento economico superiore (stipendio base 2600 euro lordi).

Per candidarsi, registrarsi e compilare il form richiesto entro il 4 giugno 2018. Successivamente, i candidati selezionati saranno contatti per una prima intervista telefonica su Skype. Se superata, a questa seguirà un colloquio a Roma. I prescelti saranno poi invitati a Monaco per conoscere la struttura ospedaliera, cui seguirà l’assunzione.