EasyJet cerca piloti in 'rosa': la campagna di reclutamento in un video

Pilotare un aereo non è più soltanto un lavoro per uomini. La compagnia aerea low cost EasyJet ha lanciato una campagna di reclutamento per nuovi piloti, incoraggiando con un video bambine e ragazze ad intraprendere questa carriera. Nel 2018 la compagnia dovrebbe arruolare 460 nuovi piloti ma, come è possibile leggere nella sezione 'Lavora con noi' del sito della compagnia, le opportunità lavorative comprendono anche altre figure professionali.

Lo spot è stato girato all’aeroporto Southend di Londra, dove la compagnia ha riprodotto una scena tratta dal celebre film “Prova a prendermi” con Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, in cui però a fare da attore ci sono due bambini di 5 e 9 anni, tra cui Hannah Revie, figlia del capitano easyJet Emily Revie. Nel filmato EasyJet mostra anche alcune statistiche, da cui si evince come i bambini siano più propensi ad immaginare una carriera da piloti in confronto alle bambine.

Su 500 piloti intervistati, il 55% dei piloti maschi ha affermato di voler diventare pilota già all’età di 10 anni, mentre il 50% dei piloti donna ha iniziato a considerare la carriera all’età di 16 anni. Un mondo al maschile che EasyJet si propone di cambiare. L’obiettivo è che entro il 2020 il 20% dei nuovi piloti siano donne, in un momento storico in cui il 5% di piloti nel mondo sono donne, come sottolineato dall’International Society of Women Airline Pilots (Società internazionale delle donne pilota).

Sull'argomento è intervenuto anche Chris Browne, Chief Operations Officer di EasyJet: “Dalla nostra ricerca emerge chiaramente che il cambiamento delle percezioni e delle ambizioni delle donne inizia a scuola. Volevamo creare un remake divertente e stimolante di questa famosa scena cinematografica, per ispirare un maggior numero di ragazze a intraprendere questa carriera gratificante. La nostra speranza è che la campagna ispiri una nuova generazione di piloti, sfidando gli stereotipi di genere e incoraggiando un maggior numero di donne a prendere il volo”.