Le offerte dei gestori per telefonia e internet a febbraio

Nuove offerte delle compagnie telefoniche per il mese di febbraio. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3.

Tim ha lanciato le nuove offerte Tim Senza Limiti, con minuti e chat delle app di messaggistica illimitati a partire da 12 euro al mese (il costo varia in base al quantitativo di GB previsto; minuti e giga sono validi anche all’estero). Tim Senza Limiti Silver prevede minuti illimitati, messaggistica e social senza consumare dati e 2 GB di traffico internet in LTE a 15 euro al mese (12 se si sceglie di pagare tramite domiciliazione bancaria); Tim Senza Limiti Gold è identica a Silver ma offre 8 GB di traffico internet in LTE e costa 25 euro al mese (18 se si opta per la domiciliazione bancaria); con Tim Senza Limiti Platinum i GB salgono a 50 e il costo a 59 euro (49 con la domiciliazione bancaria). Per chi chiama e basta (senza app di messaggistica incluse) Tim Senza Limiti Voce prevede minuti illimitati verso tutti a 10 euro al mese.

Le offerte di Vodafone

Vodafone Italia ha lanciato Vodafone One, che include la velocità di IperFibra (1 GB al secondo), la rete mobile 4.5G (con 1000 minuti, 1000 sms e 5 GB). A 29,90 euro ogni 4 settimane, Vodafone One, include anche Vodafone Pass Social & Chat incluso per navigare sui social senza consumare i propri giga, mentre con l’aggiunta di 10 euro al mese per ciascuna si possono avere fino a 3 SIM mobili. Sempre con un aggiunta di 10 euro al mese si può aggiungere Vodafone TV, che integra in un’unica piattaforma tv tradizionale, on demand e Internet TV.

Offerte telefoniche di febbraio, cosa propone Wind

Wind propone ‘Wind Home Family Edition’, che include Fibra fino a 1000 Mb per la casa e 100 Giga per le sim ricaricabili Wind della famiglia, al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, con attivazione gratuita. ‘Wind Home’ è disponibile anche per Adsl e partita Iva a costi e condizioni identici. Per le nuove attivazioni di questa offerta, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Per la telefonia mobile la nuova ‘Wind Plus’ consente di raddoppiare, quando necessario, minuti, sms e Giga.

Tre lancia All-in Prime Special

Tre offre la nuova ‘ALL-IN Prime Special’ e ‘FREE Prime Special’. La prima offerta costa 7 euro al mese e include 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet (e la possibilità di aggiungere uno smartphone, come ad esempio il Huawei Mate 10 PRO, con 10 euro in più al mese); la seconda offerta, con costi a partire da 22 euro al mese, include uno smartphone sempre nuovo ogni anno, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga, nonché l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il cellulare dai danni accidentali. Sia ‘ALL-IN Prime Special’ che ‘FREE Prime Special’ comprendono il nuovo servizio ‘GIGA BANK’ che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Riservata ai professionisti con partita Iva, è invece ‘ALL-IN Master PRO’, con minuti illimitati in Italia e all’estero, 1000 sms e 30 Giga, con ‘GIGA BANK’, a 15 euro al mese, con la possibilità di aggiungere uno smartphone di fascia alta ad un prezzo vantaggioso. ‘3Fiber’, infine, è la nuova offerta convergente, per navigare con la Fibra fino a 1000 Mb al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi. I nuovi e i già clienti mobili 3 hanno la possibilità di includere nell’offerta 15 Giga al mese in più, regalare 15 Giga al mese a quattro altri numeri 3 a scelta e accedere alle offerte mobili ‘ALL-IN Prime Special’ e ‘ALL-IN Master Special’ a prezzi scontati e bloccati.

Dal blog di Carlo Sala