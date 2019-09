Tempo di Milano Fashion Week e la moda fa girare il lavoro: più di 11mila le opportunità nel settore

Quello della moda è un comparto di grande importanza per l’economia italiana, capace nel suo complesso di dare lavoro a oltre 580mila addetti nel 2018. Tra pochi giorni parte la Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni primavera/estate 2020 e, come rivela un’indagine di Jobrapido, sono più di 11mila le figure ricercate in Italia nel settore, la grande maggioranza delle quali nell'industria dell'abbigliamento (quasi 5.000), seguita da quella degli accessori (circa 2.000) e delle calzature (poco meno di 800), ai quali si aggiungono i numeri significativi del retail di riferimento (3.500).

In testa c’è la Lombardia – considerato anche il ruolo di Milano, capitale italiana della moda – con oltre 2.800 ricerche aperte. Seguono il Veneto, al secondo posto con circa 1.400 posizioni, e la Toscana, con 1.300 posizioni. In classifica poi ci sono Emilia Romagna (oltre 1.200) e, un po' più staccato, il Lazio, appena sotto quota 1.000

Opportunità di lavoro nella moda, Milano batte Roma

Per quanto riguarda le città con più richieste, Milano batte Roma con oltre 1.200 opportunità contro 800, seguite poi da Firenze con più di 700.

"Il comparto moda, con il fascino che lo caratterizza, si conferma in grado di attrarre talenti e assicurare un'ampia gamma di occasioni lavorative, dall'ambito creativo a quello delle professionalità sartoriali fino al retail di settore, solo per elencarne alcune", commenta Filippo Meraldi, vicepresident Marketing & Communication di Jobrapido. "In un settore così particolare, dove le aziende sono sempre alla ricerca di persone in grado di fare la differenza, i servizi e le soluzioni di Jobrapido, come la Smart Intuition Technology, facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendendo più efficace il processo di selezione e accrescendo le possibilità per chi è in cerca di trovare l'impiego più adatto alle proprie capacità ed esperienze", conclude.