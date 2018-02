Organizzare un viaggio in USA e in Canada: tutti i documenti necessari

Cosa serve per attraversare l'oceano e stabilirsi nel Nuovo Mondo senza incappare in fastidiosi cavilli burocratici che potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote?

Partire all'avventura può far perdere molto tempo quindi bisogna informarsi per prima cosa se serve un visto e come ottenerlo.

La legge sull'immigrazione negli Stati Uniti è sempre stata abbastanza severa ma da un anno a questa parte è divenuta anche più restrittiva e quindi bisogna informarsi dettagliatamente prima di partire per rimanere in America.

Il Canada è uno di quei paesi che hanno un buon controllo dell'emigrazione e quindi prima di fare le valige alla volta di questa terra meravigliosa è meglio sapere nei dettagli cosa ci si può aspettare.

Vediamo ora nel dettaglio cosa occorre per andare in Canada o negli Stati Uniti.

Passaporto, Esta e documenti necessari per gli USA

Tutto dipende da quanto tempo si vuole restare negli USA, se si va per motivi di viaggio, di studio e di lavoro e dalla propria cittadinanza.

Ci sono infatti visti permanenti e visti temporanei e per i più fortunati la famosa Green Card che tutti gli appassionati d'America vorrebbero vincere. Prima di fare i bagagli quindi bisogna avere tutte le notizie utili per tentare l'avventura oltreoceano.

Innanzitutto bisogna essere certi di non avere un passaporto che vieti l'accesso agli Stati Uniti e quando è sicuro di potersi recare nel continente iniziare l'iter burocratico. Se la visita è temporanea, ovvero se ci si reca in America soltanto per un viaggio o un periodo di studio limitato, è sufficiente richiedere un visto provvisorio.

Se si tratta di uno scambio universitario, si entra con SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) e le informazioni per ottenerlo vengono fornite dall'università americana. Sempre per quanto riguarda i visti temporanei, ce ne sono tantissimi in base al motivo per cui serve recarsi in America.

Sul sito del Dipartimento di Stato Americano, trovate tutte le professioni che potrebbero richiedere un visto per poter fare ingresso negli USA sebbene per un breve periodo. Questi visti sono indicati con una lettera dell'alfabeto.

Se invece la vostra meta americana è qualcosa di più serio e volete farne la vostra futura dimora, i visti sono totalmente differenti. Questi visti sono di tre tipi e tutti riconducibili alla Green Card quella che dà diritto permanente a rimanere negli Stati Uniti e che si vince con la lotteria.

Nei primi due casi bisogna essere sponsorizzati da familiari stretti che siano cittadini americani o da un datore di lavoro che quindi funge anche da garante.

Ci sono 5 categorie preferenziali tra cui risultano persone dotate di particolari capacità, artisti e intellettuali. Il terzo modo è appunto la Green Card. Andando sul sito ufficiale è possibile fare domanda per ottenere questa famosa carta che darà a chi la ottiene la possibilità di acquisire successivamente la cittadinanza statunitense.

Ogni anno vengono estratte circa 50.000 persone provenienti da determinati paesi tra cui l'Italia e i 50.000 fortunati potranno fare ingresso in America. Dal 2009 la novità assoluta è invece l'ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

L’ ESTA da la possibilità di accedere sul suolo USA senza bisogno di fare il visto per tutti i cittadini appartenenti alla lista dei 38 paesi esenti da visto e rispettando determinate condizioni consultabili in modo approfondito sul sito ufficiale.

La procedura per la richiesta dell’ESTA è totalmente online e si tratta un sistema senza alcuna possibilità di errore perché il viaggiatore deve inserire su Internet alcune informazioni che lo riguardano e quindi i suoi dati sono noti e rintracciabili e utili soprattutto per controllare chi entra nel Paese e quindi anche una misura antiterrorismo e di controllo del crimine.

Come andare in Canada: tipologie di Visti ed eTA

Chi sono i soggetti che si recano in Canada? Alcune figure sono autorizzate a recarsi in Canada senza alcun tipo di permesso perché il lavoro che andranno a svolgere non è continuativo e in molti casi occasionale o stagionale. Queste persone sono principalmente artisti, atleti, giornalisti e pubblicitari.

Anche gli studenti hanno la possibilità di ottenere un visto per il Canada. Si tratta dell'ambito Study Permit che dura per tutto il corso di studi e prevede anche un prolungamento nel caso di ritardi. Un permesso speciale esiste anche per i neolaureati che comunque non possono rimanere nel Paese per un periodo superiore ai 3 anni.

Altro visto oggi molto popolare è il Working Holiday Visa Canada. Questo visto è riservato ai cittadini europei compresi tra i 18 e i 35 anni di età. Ha una durata massima di 180 giorni e ciascun paese ha un numero limitato di visti di questo tipo ogni anno: l'Italia ne può produrre non oltre mille.

Il più ambito visto è ovviamente la Permanent Residence Card. Chi è in possesso di questa card ha il permesso di soggiorno a tempo indeterminato ma deve essere in possesso di speciali requisiti come età, reddito, fedina penale e molto altro.

Se ottiene il punteggio richiesto non solo non dovrà più preoccuparsi di un visto ma potrà godere degli stessi diritti (o quasi) dei cittadini canadesi.

Tra questi privilegiati rientra una particolare fascia denominata Fascia Business nella quale figurano imprenditori e investitori. Dovranno dimostrare che investiranno nel loro business non meno di 400.000 dollari canadesi per ottenere la card.

Ci sono poi alcuni cittadini come ad esempio gli statunitensi che non hanno bisogno di alcun visto per entrare e stabilirsi in Canada.

Il visto per i cittadini italiani e l'eTA

Per quanto riguarda i cittadini italiani c'è una buona notizia: se la permanenza non supera i 180 giorni non è necessario essere in possesso di alcun permesso ma è che si collega elettronicamente al passaporto e la sua validità può raggiungere i 5 anni o fino alla scadenza del passaporto.

eTA ovvero Electronic Travel Autorization. Richiedere questo permesso è molto semplice, collegandosi al sito Questo visto reca il nome di. Richiedere questo permesso è molto semplice, collegandosi al sito eTA Canada , bisogna completare la domanda con dati personali e pagare una tassa.

Per fare questo occorre una casella di posta elettronica e una carta di debito o di credito. Una volta completata la procedura, l'autorizzazione vi arriverà in breve tempo. L'eTA si è rivelata un'ottima misura antiterrorismo e per la tutela sia dei viaggiatori che dei residenti