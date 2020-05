Oxera: Roberto Alimonti nuovo Principal in materia di aiuti di Stato, concorrenza e contenzioso

Oxera Consulting LLP, leader europeo della consulenza economica e finanziaria, con sedi ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Londra, Oxford, Milano, Parigi e Roma, continua il processo di consolidamento nel mercato italiano e allarga il senior team con la promozione di Roberto Alimonti che da Senior Consultant assume la carica di Principal, nella sede di Roma.

Roberto Alimonti è entrato nel team di Oxera alla fine del 2017 e ha contribuito all’espansione dell'ufficio di Roma e alla crescita del business nel mercato italiano. Specializzato nell’ambito della concorrenza, ha una lunga esperienza in materia di aiuti di Stato e quantificazione del danno derivante dalla violazione di norme antitrust. Negli anni, Alimonti ha rafforzato la sua reputazione lavorando a una serie di casi di alto profilo per conto di clienti, del settore privato e pubblico, in numerosi comparti e giurisdizioni. Negli ultimi due anni, Oxera ha gestito oltre 40 casi in tema di aiuti di Stato. L’expertise del team di aiuti di Stato, guidato in Italia da Alimonti, fa di Oxera un punto di riferimento in un momento delicato per l’economia in cui questa materia è di primaria importanza.

Leonardo Mautino, Partner alla guida del team italiano di Oxera, ha dichiarato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Roberto nel suo nuovo ruolo di Principal e come membro senior del team di Roma. La sua promozione riflette il forte impatto del lavoro di Oxera nelle aree di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso sul mercato italiano, cruciali in questo momento di crisi generalizzata legata alla pandemia da Covid-19. Non vediamo l'ora di vederlo alla guida delle sue aree di competenza e di accrescere ulteriormente la sua expertise nei prossimi anni.”

“Sono orgoglioso di questo importante traguardo. Rappresenta il riconoscimento del forte rapporto di fiducia istauratosi con le aziende e gli studi legali con cui il team di Oxera lavora quotidianamente” ha commentato Roberto Alimonti, Principal di Oxera.

Precedentemente, Alimonti ha lavorato a Londra per oltre cinque anni in una delle “Big Four” della consulenza, dove ha gestito numerosi incarichi in materia di economia della concorrenza, tra cui indagini di mercato e operazioni di fusione e acquisizione. Oltre alla consulenza privata, Alimonti ha prestato servizio presso l’Office of Fair Trading, il predecessore dell’attuale autorità garante della concorrenza del Regno Unito.

Il senior team della società si espande anche nelle altre sedi europee con la promozione di tre membri del team internazionale. In particolare: Michele Granatstein, entrata in Oxera nel 2010 e con un’expertise in concorrenza e regolamentazione nel settore trasporti, è stata promossa a Partner e Head of Aviation. Joseph Bell, parte del team Oxera dal 2013 e uno dei principali consulenti ad occuparsi di contenzioso, è stato promosso a Partner.

Infine, Alexander Gaigl, entrato in Oxera nel 2011 e aggiuntosi al team di Berlino nel 2015, diventa il secondo Partner della sede tedesca grazie alla suo expertise in economia della concorrenza e quantificazione del danno antitrust.