Manovra e pace fiscale: il governo litiga ma l'Europa punta i piedi

Oggi il decreto fiscale domani la manovra di bilancio: tensione nel vertice di governo a Palazzo Chigi mentre il Governo cerca di trovare la sintesi sulle proposte avanzate da Lega e 5 stelle. Tensione anche perché cade alla mezzanotte di oggi la scadenza per trasmettere il Documento programmatico di bilancio a Bruxelles.

Assente Matteo Salvini e anche Luigi Di Maio - secondo quanto apprendere l'agenzia di stampa Adnkronos - avrebbe disertando la riunione per manifestare il suo dissenso.

A chi è riservata la pace fiscale

Vediamo ora le misure che sono previste nel decreto fiscale e quali saranno invece posticipate. Salvini propone di inserire nel decreto fiscale lo stralcio delle cartelle di Equitalia "per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto".

"Il nostro obiettivo è semplificare e pagare sempre di meno - spiega Salvini - ma ho ben chiari quali sono i nodi".

"Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, ma l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40mila euro da una vita, deve poter tornare a vivere e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c'è nel contratto di governo".

Proprio il condono fiscale sarebbe al centro del braccio di ferro tra Di Maio e Salvini: il leader del Movimento 5 stelle è deciso a chiedere un 'tetto' come limite della possibilità, per ogni contribuente, di mettersi in regola. Inoltre i 5 stelle insistono per riservare la pace fiscale a chi ha effettuato correttamente tutte le dichiarazioni dei redditi.

Il ragionamento è incentrato sulla pericolosità di legare la misura della "pace fiscale" ai redditi non dichiarati: secondo i 5 stelle si tratterebbe di un vero e proprio condono, compreso lo scudo per chi detiene capitali all’estero

Nel decreto fiscale dovrebbe rientrare un pacchetto di misure sulle semplificazioni alle piccole imprese. Proprio qui si sarebbe innescato il meccanismo dei veti con l'altolà della Lega a una norma imprescindibile per il Movimento, ovvero la cosiddetta misura Bramini (dal nome dell’imprenditore brianzolo fallito per un credito inevaso dallo Stato) per rendere impignorabile la prima casa.

Oltre a fare muro su un pacchetto di misure per la 'sburocratizzazione' realizzato e voluto da Di Maio in persona per favorire le piccole imprese.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza su base geografica, di cui ha parlato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fonti di Palazzo Chigi fanno presente che si stanno definendo i dettagli per far sì di non penalizzare chi rifiuterà come prima offerta di lavoro una occupazione al di fuori della propria città o regione.

Inoltre Di Maio ha ribadito come il sussidio sarà inizialmente limitato alle sole famiglie italiane (come avevamo visto la legge impedisce una simile limitazione) ma il ministro del welfare è stato categorico, almeno "finchè non abbiamo la regolazione dei flussi migratori".