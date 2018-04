Paga un euro in più rispetto all'importo in bolletta, la multano: "Non pago, meglio la morte"

379 al posto di 378. Alessandra, una donna di La Spezia, si è vista recapitare una multa di 9 euro per aver pagato un euro in più rispetto all'importo indicato nella bolletta Tares (Tassa Rifiuti e Servizi). La sua storia è stata raccontata da Mattino Cinque, ai cui microfoni Alessandra ha dichiarato: "Sono molto arrabbiata, bisogna fare bene il proprio lavoro". I 9 euro comprendono, nel dettaglio, "3.78 euro di sanzione per omesso o parziale versamento, 1.87 euro di interessi, 4 euro di rimborso spese”. La donna, agguerritissima, ha assicurato che farà di tutto per non pagare la multa, perché "è una questione di principio, non pagherò, meglio la morte".