Rivoluzione pagamenti online, dai rimborsi alla sicurezza: cosa cambia

Conti online e pagamenti: dallo scorso 14 settembre, quando è diventata operativa in Italia la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, la cosiddetta Psd2, sono state introdotte numerose novità che riguardano tutti gli utenti. Tra queste c'è l'autenticazione forte in tema di sicurezza, ma anche i rimborsi e nuove regole. Per spiegare cosa sia l'autenticazione forte e come cambiano i pagamenti online con la PSD2, l'Abi assieme a diciassette associazioni dei consumatori ha messo a punto una breve guida, già a disposizione di tutte le banche e che ora disponibile anche online sui siti dell’Abi e di ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unc.

Pagamenti online, cos'è l'autenticazione forte

Come si legge nella sintesi dell'Assocazione Bancaria Italiana, c'è più sicurezza con l’autenticazione forte: con la PSD2 viene introdotto un sistema di autenticazione ancora più sicuro. Per accedere al proprio conto online o disporre un pagamento con bonifico o carta, infatti, il titolare del conto deve utilizzare almeno due tra i seguenti tre fattori di sicurezza:

conoscenza - qualcosa che solo l'utente conosce, ad esempio la password o il Pin;

- qualcosa che solo l'utente conosce, ad esempio la password o il Pin; possesso - qualcosa che solo l'utente possiede, ad esempio uno smartphone o una chiavetta/token;

- qualcosa che solo l'utente possiede, ad esempio uno smartphone o una chiavetta/token; inerenza - qualcosa che contraddistingue l'utente, ad esempio la sua impronta digitale o altri dati biometrici.

Per i pagamenti online, disposti via internet o mobile, a questi fattori si aggiunge anche un ulteriore elemento, ossia un codice unico che ad ogni operazione collega il relativo importo e il beneficiario.

Pagamenti online, quali non rientrano nelle nuove regole

Ogni banca, spiega ancora l'Abi, fornisce alla propria clientela indicazioni su quali fattori di sicurezza utilizzare. Dal canto loro, i clienti hanno il compito di custodire con cura gli strumenti di pagamento, così come il proprio cellulare e qualsiasi altro mezzo utilizzato per fare le operazioni. Solo i pagamenti di piccolo importo, quelli ricorrenti o destinati a beneficiari di fiducia indicati dall’utente e i pagamenti di parcheggi e trasporti non rientrano nelle nuove regole della Psd2. Per questi, infatti, è sufficiente l’utilizzo di un solo fattore di sicurezza. Mentre sul fronte dell’accesso al conto e dei pagamenti online le novità sono già operative, per gli acquisti sul web fatti con carta la direttiva prevede un passaggio graduale alle nuove regole di sicurezza.

Inoltre, ricorda l'associazione guidata da Antonio Patuelli, la Psd2 regolamenta nuovi servizi di pagamento, utili a chi opera e acquista tramite internet. I titolari dei conti online, infatti, possono dare a banche o istituti di pagamento - autorizzati dalla Banca d’Italia o da un’altra Autorità europea competente - il consenso ad accedere al proprio conto tramite canali dedicati, per acquisire informazioni su saldo, movimenti e rendiconti, per gestire alcuni servizi per conto dei titolari.

In particolare, la direttiva prevede che banche o istituti di pagamento, se espressamente autorizzati dai titolari dei conti, possano offrire: servizi dispositivi - cioè l’avvio di pagamenti online per conto degli utenti; servizi informativi - che forniscono informazioni aggregate di uno o più conti online, anche tenuti presso banche diverse e consentono all’utente di avere una situazione finanziaria aggiornata in un unico ambiente (ad esempio una app); servizi di conferma disponibilità fondi - nel caso in cui l’utente abbia una carta di debito emessa da un istituto diverso da quello presso il quale ha il conto.

"Prima di consentire l’accesso ai propri dati, è molto importante prestare la massima attenzione e avere ben chiaro per quali servizi e per quali dati si rilascia l’autorizzazione. La banca presso cui si ha il conto, infatti, non può fare alcuna verifica a riguardo", avverte l'Abi.

Pagamenti online, novità per i rimborsi

Un’ulteriore novità introdotta dalla Psd2, scrive infine l'associazione, è il rimborso dei pagamenti non autorizzati, fatti ad esempio con strumenti smarriti o rubati, entro il giorno lavorativo successivo alla notifica del cliente. Questo vale anche nel caso in cui l’operazione sia eseguita tramite un istituto diverso dal proprio. Sempre riguardo alle operazioni non autorizzate, infine, la franchigia massima a carico dell’utente si riduce, passando da 150 a 50 euro.