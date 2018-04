Pensioni, per i pagamenti di maggio un po' di attesa in più

Pensioni, anche a maggio toccherà aspettare un po' più rispetto al solito per ricevere l'accredito dell'assegno Inps. Beninteso, nulla di preoccupante: è un normale iter dettato dal calendario. Le pensioni infatti vengono pagate generalmente il primo giorno bancabile del mese, ma si dà il caso che a maggio questo coincida con la Festa dei lavoratori. Il 1 maggio è infatti un "festivo rosso" sul calendario e poste, banche e uffici restano chiusi per celebrare la ricorrenza internazionale.

Per ricevere il pagamento della pensione di maggio quindi bisognerà aspettare il giorno successivo, mercoledì 2 maggio 2018.

Pagamento pensioni 2018, quanto bisogna aspettare?

Ma il calendario del 2018 porta con sé diverse brutte sorprese per i pensionati. Infatti, lo slittamento dell'assegno non riguarda solo il mese di maggio. Bisognerà attendere anche a luglio, settembre, novembre e dicembre.

Il primo luglio è infatti domenica, quindi bisognerà aspettare lunedì per il pagamento. A settembre invece chi ha l'accredito della pensione in banca dovrà attendere fino a lunedì 3, visto che il 1 e il 2 cadono di sabato e domenica. Stesso problema a novembre: il 1 è Ognissanti, quindi le pensioni saranno pagate il 2. Per i pagamenti in banca della pensione di dicembre 2018 bisognerà aspettare poi fino al 3, visto che ancora una volta 1 e 2 cadono nel weekend.

Per qualsiasi dubbi, vi rimandiamo alla tabella con il calendario dell'Inps per il pagamento delle pensioni 2018.

Pagamento pensioni 2018, il calendario dell’INPS