Pagamento pensioni, anche a maggio ci sarà da aspettare

Anche a maggio i pensionati dovranno pazientare un po' più del solito per l'agognato assegno Inps. Intendiamoci, nulla di straordinario: semplici motivi di "calendario". Come sanno tutti infatti, il primo maggio sia gli istituti di credito che gli uffici postali saranno chiusi per la festa dei lavoratori. Il pagamento delle pensioni avverrà dunque a partire dal 2° giorno del mese, come del resto indicato nel calendario pubblicato dall'INPS che riportiamo in basso.

Per quanto riguarda i prossimi mesi, di norma il pagamento delle pensioni avverrà il primo giorno bancabile del mese: grazie ad un emendamento alla manvora di bilancio, nei mesi scorsi il governo ha infatti scongiurato l'entrata in vigore di una riforma del 2015 che fissava il giorno di pagamento degli assegni il secondo giorno bancabile del mese.

Ci sarà però qualche eccezione dovuta alle festività: sia a luglio (il 1° del mese cade di domenica) che e novembre (per la festa di Tutti i Santi) la pensione sarà erogata il 2 del mese . Quanto a settembre e dicembre, negli istituti postali l’assegno sarà disponibile il 1° del mese, mentre chi lo ritira in banca dovrà attendere due giorni in più. La differenza è dovuta all’apertura di sabato degli Uffici postali, condizione che consente alle Poste di poter operare un giorno in più a settimana rispetto alle Banche.

Pagamento pensioni 2018, il calendario dell’INPS