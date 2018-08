Panasonic e le altre: le multinazionali in fuga dalla Brexit

Bye bye Uk. La Panasonic ha reso noto che dal mese di ottobre abbandonerà il suo quartier generale nel Regno Unito per spostarsi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. La decisione, ha spiegato l'amministratore delegato di Panasonic Europe, Laurent Abadie, si è resa necessaria per evitare eventuali questioni fiscali legate all'uscita della Gran Bretagna dalla Brexit.

Secondo quanto riferito da Abadie in un'intervista all'Asian Review rilanciata dalla Bbc, l'azienda giapponese ha valutato la decisione per 15 mesi, preoccupata di questioni legate alla Brexit, come l'accesso al libero movimento di merci e persone. A trasferirsi in Olanda, sarà il settore finanziario dell'azienda, mentre nel Regno Unito rimarranno i dipendenti che curano le relazioni con gli investitori. In tutto, una ventina di persone su 30.

In vista dell'uscita dalla Ue che avverrà nel marzo del prossimo anno, diverse aziende multinazionali hanno annunciato l'intenzione di lasciare le proprie sedi nel Regno Unito. Tra queste, varie aziende finanziarie giapponesi. Alla base della decisione della Panasonic, ha spiegato Abadie, c'è il timore che dopo la Brexit le autorità giapponesi possano inserire il Regno Unito nell'elenco dei paradisi fiscali.

Tra i progetti del governo di Londra c'è infatti quello di tagliare in maniera consistente le tasse per le aziende, per continuare ad attrarre investimenti stranieri, anche dopo l'uscita dalla Ue. Se la Panasonic pagasse meno tasse in Gran Bretagna, questo si tradurrebbe in un aumento del carico fiscale in Giappone.

In fuga dalla Brexit

Ma Panasonic è soltanto l'ultima multinazionale che ha deciso di lasciare il Regno Unito. Alla lista va aggiunto il colosso anglo-olandese Unilever, che ha lasciato Londra per Rotterdam, lasciando nella capitale inglese soltanto due divisioni, quelle di bellezza-cura della persona e attività di assistenza domiciliare, spostando tutte le altre Oltremanica.

Ad iniziare la fuga dalla Gran Bretagna erano state le aziende del mondo finanziario, tra cui giganti come Barclays Bank, Bank of America, Jp Morgan e Aberdeen Standard Investments.

Francoforte sembra la destinazione più gradita per le banche che intendono mantenere il 'passaporto europeo': in Germania approderanno Morgan Stanley e Goldman Sachs, che così avranno la stessa residenza della Banca centrale europea, Borsa tedesca e Bundesbank. Anche Deutsche Bank ha intenzione di spostare le sue attività fuori dal Regno Unito.

Escludendo il mondo finanziario, sono ancora incerte le mete di altre grandi aziende che progettano la loro personale Brexit. Tra queste figurano nomi molto conosciuti. Il colosso del whisky scozzese Diageo ha annunciato la decisione di spostare la produzione di vodka Smirnoff e Ciroc oltreconfine, mentre con lo spostamento ad Amsterdam dell'Ema (l'agenzia europea per i medicinali), è ancora in bilico il destino dei colossi farmaceutici britannici, che rischiano essere fuori dal libero scambio europeo.