Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del governo Conte bis

Paola Pisano nuovo ministro dell’innovazione tecnologica del governo Conte Bis. Da assessore all’innovazione di Torino, Paola Pisano (M5S), classe 1977, ha ora il compito dal nuovo Governo Conte di affrontare il delicato tema della trasformazione digitale del Paese.

Dopo il dipartimento alla trasformazione digitale ecco il dicastero all’innovazione sotto Palazzo Chigi per guidare il paese ad un processo di rinnovamento per il rilancio e lo sviluppo che mira a colmare il divario con gli altri paesi europei.

Spetterà quindi a Paola Pisano il lavoro di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e coordinare le numerose agenzie già strutturate. Si ipotizza che riunirà il Dipartimento per la trasformazione digitale attualmente guidato da Luca Attias e l’Agenzia per l'Italia digitale presieduta da Teresa Alvaro.

Fondamentali i prossimi passi per un coordinamento sulle interazioni per i temi del digitale con altri ministeri. La neo ministra si dovrà occupare di trasformazione della PA e del Fondo dell'Innovazione (che deve partire), ma ci sono tante partite sotto i ministeri dello Sviluppo economico guidato ora dal neo Ministro Stefano Patuanelli (banda larga, industry 4.0), Sanità, Giustizia e Scuola in attesa di procedere per delineare i loro progetti del digitale.

Il ritorno del ministero dell'innovazione e la nomina di Paola Pisano hanno ricevuto le congratulazioni e i migliori auguri da parte del dott. Gabriele Ferrieri, Presidente dell'ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

“La scelta del premier Conte di ripristinare il ministero dell’innovazione tecnologica la riteniamo una decisione saggia e giusta – commenta Gabriele Ferrieri presidente dell’ANGI – In più occasioni come portavoce dei giovani innovatori abbiamo invocato questa possibilità per sostenere in modo sempre più forte e importante lo sviluppo e la crescita del nostro ecosistema paese, mettendo al centro dell’agenda il tema giovani, innovazione e digitale. Siamo davvero lieti che questo appello sia stato ascoltato e porgiamo le nostre più sincere congratulazioni al nuovo ministro, Paola Pisano, per l’importante lavoro che dovrà essere portato avanti”.