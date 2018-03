Le partite Iva sono i maggiori contribuenti Irpef

I lavoratori autonomi versano all'erario più Irpef di dipendenti e pensionati, secondo quanto risulta da un'elaborazione dell'Ufficio Studi della Cgia di Mestre, focalizzata sulla principale imposta pagata dai contribuenti italiani allo Stato. Nel 2016 l’Irpef ha fruttato oltre 155 miliardi, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi: l’incidenza del gettito di questa imposta sul totale delle entrate tributarie è pari al 33%.

Le partite Iva pagano in media 4.700 euro di Irpef all’anno, rispetto ai 4.000 euro prelevati dalla busta paga di un lavoratore dipendente e i poco più di 2.900 euro che il fisco incassa da ogni pensionato. Al fisco versano quasi 22,5 miliardi di euro (pari al 14,5% del totale). Le partite Iva costituiscono solo l’11,4% del totale dei contribuenti Irpef mentre i lavoratori dipendenti e i pensionati ammontano ad oltre 35,650 milioni, costituiscono l’87,5% del totale dei contribuenti Irpef e subiscono un prelievo complessivo di 127 miliardi di euro all’anno (pari all’81,9% del gettito totale Irpef).

Partite Iva, dove si versa di più

La Regione col più alto numero di lavoratori attivi è la Lombardia (oltre 3.785.000 dipendenti e poco più di 839.000 partite Iva) che in totale ha quasi 10 milioni di abitanti. Subito dietro seguono il Lazio, per quanto concerne il numero di lavoratori dipendenti (poco più di 2 milioni) e il Veneto, per quanto riguarda i lavoratori autonomi (attorno a 463.300). Il Veneto è al terzo posto a livello nazionale per il numero di lavoratori dipendenti (1.892.768), mentre l’Emilia Romagna si posiziona sull’ultimo gradino del podio per via della presenza di lavoratori autonomi (425.790). Anche il maggior numero di pensionati si concentra in Lombardia (2.520.858). Al secondo posto segue il Lazio (1.297.744) e al terzo il Piemonte (1.256.035). La Lombardia è anche la Regione che assicura il maggior gettito Irpef: 35,1 miliardi di euro (pari ad una Irpef media di 6.085 euro). Seguono il Lazio con 17,7 miliardi (Irpef media di 6.058 euro) e l’Emilia Romagna con 14,1 miliardi (Irpef media di 5.245 euro).

Dal blog "Asso di denari" di Carlo Sala