Nuove regole per lo spesometro e la scadenza slitta al 6 aprile

La scadenza per l'invio delle comunicazioni sui dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei titolari di partita Iva per il 2017 è stata spostata in seguito all’adozione della nuova versione "light" dello spesometro tramite il decreto 148/2017. La scadenza dello spesometro è slittata dal 28 febbraio al 6 aprile e identica dilazione è stata introdotta per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre dell’anno scorso.

Spesometro, nuove regole per fatture e ricevute delle partite Iva

Si può inviare una sola comunicazione cumulativa per fatture entro i 300 euro e quindi non sarà più necessario indicarle una per una. Inoltre si potrà scegliere se trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni ogni 3 mesi o invece ogni 6 mesi. Diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e per chi invece vorrà adottare da subito la versione semplificata, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la compilazione. I software potranno essere utilizzati direttamente dai contribuenti oppure dagli intermediari.

Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

Dal blog Asso di denari di Carlo Sala