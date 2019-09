Streaming 'pirata' di serie e partite: il blitz cambia tutto (e gli utenti rischiano)

Brutte notizie per chi è solito guardare le partite di calcio, le serie tv e i film attraverso servizi di streaming illegali: con un maxi blitz condotto da 100 agenti del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, è stata effettuata una vasta operazione a livello internazionale per contrastare le tv pirata. In particolare, le Fiamme Gialle hanno sgominato la più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via Internet delle emittenti televisive a pagamento, più comunemente conosciute con il nome di IPTV (Internet Protocol Television), sequestrando e oscurando la piattaforma informatica 'Xtream Codes'.

Nel dettaglio, informano le Fiamme Gialle, otto ordini europei di indagine nei confronti di un'associazione a delinquere a carattere trasnazionale emessi dalla Procura della Repubblica di Napoli sono eseguiti simultaneamente in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria con numerose perquisizioni sul territorio nazionale.

Blitz contro le tv pirata: cosa succede adesso e cosa rischiano gli utenti

Ma cosa succederà a questi canali ''pirata''? Cosa rischiano gli utenti? L'indagine tecnico informatica estremamente accurata sulla diffusione dei segnali in streaming effettuato dalla Polizia Postale ha consentito di individuare le sorgenti estere dalle quali parte il segnale 'pirata': oscurando tali sorgenti i canali in cui venivano trasmesse illegalmente in streaming, partite, serie e film non saranno più visibili. Molto elevati i numeri relativi alle persone coinvolte: secondo quando riportato dalla Guardia di Finanza, sarebbero 5 milioni gli utenti che hanno usufruito di questi servizi soltanto in Italia. Invece, il giro d'affari per le IPTV bloccate è stimato intorno ai 2 miliardi di euro.

Individuati inoltre circa 200 tra conti PayPal, postepay, conti correnti bancari e wallet bit coin, tuttora oggetto di indagine. Sequestrati oltre 200 server e 80 domini, con 20 perquisizioni effettuate in tutta Europa presso sedi di società e provider. Una fitta rete commerciale, diffusa su tutto il territorio nazionale e con basi prevalentemente in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia riceveva il segnale grazie a questa tecnologia acquisendo illegalmente interi pacchetti di contenuti per la successiva rivendita al cliente finale ad un prezzo di 12 Euro circa consentendo di vedere tutti i principali palinsesti TV con un unico abbonamento.

Cosa succederà ai gestori delle tv pirata e agli utenti? A rispondere è direttamente la Gdf: ''Nei confronti dei responsabili dell'organizzazione si procede per Associazione a delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di IPTV con la circostanza aggravata del reato trasnazionale; nei confronti dei fruitori del servizio è prevista la reclusione da sei mesi a 3 anni e la multa fino a 25.822 Euro''. Gli utenti abbonati alla piattaforma Xtream Codes sono quelli più a rischio: al momento dello “spegnimento” ce n'erano 700mila online che stavano usufruendo del servizio.

Blitz contro le tv pirata: sequestri e indagati in tutta Italia

Sequestrate 150 carte tra carte di debito, postepay, account paypal e un conto corrente e complessivamente 25 gli indagati con diverse centrali collegate alla piattaforma scoperte sia in Italia - ad esempio Roma, Taranto, Avellino, Caserta, Cosenza, Messina, Vicenza, Bari, Palermo - che all'estero - tra cui Svizzera, Malta, Olanda e Francia. Il gruppo aveva una rilevante base operativa nel capoluogo partenopeo: sono proprio di Napoli due degli indagati, considerati rispettivamente capo del sodalizio e organizzatore.

Inoltre, nell'operazione internazionale 'Eclissi', coordinata dalla Procura di Roma e a livello internazionale dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol, con la cooperazione delle Polizie e delle autorità giudiziarie dei cinque Paesi europei, a supporto degli uomini della Polizia Postale, si è mirato a smantellare e oscurare il sistema che, convertendo il segnale analogico delle Pay Tv (Sky, Dazn, Mediaset, Netflix e altri), lo trasformava illegalmente in segnale web-digitale.