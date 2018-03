Pasqua, crolla il consumo di agnello: -10% rispetto al 2017

La battaglie degli animalisti hanno avuto un certo successo: come confermato dal Codacons,che sta monitorando i consumi delle famiglie durante le festività, a Pasqua 2018 è crollato il consumo di carne d'agnello.

Il calo registrato dall'associazione dei consumatori è intorno al -10%: “Quest’anno, in occasione del tradizionale pranzo di Pasqua, sulle tavole degli italiani finirà il 10% di agnello in meno, una contrazione dei consumi che avviene nonostante i prezzi per tale tipologia di carne risultino in calo del -5% rispetto allo scorso anno. Meno di 5mila tonnellate di agnello saranno consumate durante la Pasqua, confermando la tendenza delle famiglie a sostituire la carne ovina con pollo, tacchino e maiale. Una scelta su cui pesano le tante campagne di sensibilizzazione avviate negli ultimi anni dagli animalisti, e che hanno modificato le abitudini degli italiani”.

“Più carne bianca e maiale – conclude il Codacons - e sempre meno agnello quindi sulle tavole imbandite per la Pasqua, ma non mancheranno salami e la classica corallina: in base alle stime del Codacons, ben 13.000 tonnellate di salumi e insaccati saranno consumate in Italia tra Pasqua e Pasquetta”.