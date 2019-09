Patente, incubo aumenti per la batosta Iva: cosa cambia (e chi deve pagare)

Si dichiarano preoccupati i titolari delle autoscuole italiane che rischiano l'accertamento Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, che ha revocato l'esenzione dell'imposta sulle lezioni finalizzate al conseguimento della patente di guida. Tradotto: finora le lezioni per il conseguimento della patente nelle autoscuole non erano soggette all’imposta, ma d’ora in poi lo saranno. Se ciò non bastasse, le scuole guida potrebbero far pagare l’aumento ai clienti, rincarando così il costo finale della patente. E questo potrebbe valere non solo per i nuovi patentati, perché gli aumenti hanno un effetto reatroattivo.

Patente di guida, incubo aumenti dovuti all'Iva

In poche parole, la patente potrebbe costare il 22% in più per l’Iva. Emanata sulla scorta di una recente sentenza della Corte di giustizia Ue (del 14 marzo 2019 nella causa C-449/17), la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (qui il link) ha revocato la prassi precedente: sino a ieri, nelle autoscuole, erano esenti dall’imposta le lezioni finalizzate al conseguimento della patente. Adesso si cambia. Le scuole guida soggette all’aumento potrebbero far pagare il sovrapprezzo ai clienti. E l’aumento è retroattivo: chi, dal 2015, ha conseguito la patente, potrebbe dover versare il 22% di Iva. Le autoscuole potrebbero contattare i vecchi allievi e chiedere loro di pagare l’arretrato. In ogni caso, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, non sono dovuti né interessi né sanzioni.

Patente, perché le scuole guida sono sul piede di guerra

Se da un lato è la retroattività ad allarmare le scuole guida, con la conseguenziale regolarizzazione delle patenti già conseguite e fatturate secondo il regime in vigore dell'epoca, dall'altro c'è l'aumento del costo per l'iscrizione a un corso per la patente. Ad affermarlo è Paolo Colangelo, presidente della confederazione Confarca (Confederazione che rappresenta le autoscuole italiane), il quale annuncia già da oggi una mobilitazione dei titolari delle autoscuole italiane: ''Sabato ci sarà un primo incontro a Roma tra i proprietari delle autoscuole laziali e successivamente ci muoveremo a livello nazionale''.

''Sarà un primo momento di protesta e di definizione delle prossime mosse da compiere - afferma Colangelo - a cui inviteremo politici, giornalisti ed esperti tributari. Questa situazione ci preoccupa davvero molto perché, se da un lato incombe la retroattività, che potrebbe danneggiare irreversibilmente molti operatori - prosegue il presidente di Confarca - dall'altro si rischia di allontanare i giovani dalla possibilità di accedere a un corso di guida, minando seriamente tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per la sicurezza stradale''.

''Chiediamo dunque, fin da subito, che si tenga assolutamente conto a livello politico di tutto questo - conclude Colangelo - e si trovi quanto prima un rimedio a questa risoluzione, che incide tra l'altro in maniera pesante su un settore già in piena difficoltà, sia per la crisi economica che per i disservizi che gli operatori sono costretti a fronteggiare su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo abbiamo chiesto alla categoria di rimanere compatta, e di muoversi con cautela per non incorrere in pesanti sanzioni. Alcune azioni già in programma sono momentaneamente in stand by, data l'assenza dei rappresentati politici, ma saranno subito messe in atto, non appena verranno incaricati formalmente, con la richiesta precisa di cancellare la retroattività e ottenere una riduzione dell'aliquota, senza dimenticare di continuare a perorare la causa dell'esenzione, a favore soprattutto dei giovani, che oggi si vedrebbero aumentare il costo della patente di guida''.