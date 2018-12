Pay tv 'fantasma' e abbonamenti 'a sorpresa': i soldi presi direttamente dai conti

Vedere sparire dal proprio conto in banca ben 400 euro, per degli addebiti relativi ad un abbonamento per una pay tv mai sottoscritto. Sembra impossibile ma è successo veramente a Ragusa e non si tratterebbe neanche di un caso isolato. A rendere nota l'assurda vicenda è stata la Confconsumatori, che ha aiutato l'ultima sfortunata vittima ad uscire fuori da questa scabrosa situazione, con l'aiuto dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La donna si era accorta di alcuni movimenti 'strani' sul suo conto corrente: degli addebiti mensili da parte di una società di pay tv per un totale di circa 400 euro.

Tutto questo senza contratti e senza nemmeno contatti telefonici con la società: insomma senza nulla di nulla. Un caso simile era stato denunciato da Confconsumatori anche l'anno scorso, quando un altro utente trovò, su una carta di credito che utilizzava raramente, addebiti mensili per una cifra superiore ai 1.000 euro. Anche in quel caso i reclami alla società di pay tv non erano valsi a nulla, rendendo obbligatorio il coinvolgimento dell'Agcom.

“Negli ultimi anni Confconsumatori Ragusa ha affrontato alcuni casi di abbonamenti addebitati su conti o carte di credito senza specifica autorizzazione – spiega l’avvocato Samantha Nicosia, responsabile della sede – sono stati tutti risolti in via stragiudiziale e, grazie al nostro intervento, gli utenti hanno avuto un rapido rimborso. Tuttavia riteniamo importante ricordare ai consumatori di controllare sempre gli estratti del conto corrente, o i movimenti delle carte di credito perché purtroppo succede (anche se non dovrebbe succedere) che vangano fatti prelievi senza né autorizzazione né giustificazione”.

Non trattandosi di un caso isolato, la Confoconsumatori ha assicurato che vigilerà e su questo genere di pratiche scorrette che verranno immediatamente segnalate alle autorità competenti. “C’è da capire fino a che punto questi casi siano episodi isolati e frutto di errori umani, o se rappresentano un problema su larga scala – commenta la responsabile di Confconsumatori Ragusa - Terremo gli occhi aperti e invitiamo i consumatori a fare altrettanto segnalandoci ogni anomalia”.