Come andare in pensione in anticipo? Forse non tutti lo sanno, ma è possibile lasciare il lavoro anche solo dopo aver soddisfatto la regola della quota 41.

Come chiariscono gli esperti Inps al portale specializzato Penisioni Oggi, i lavoratori autonomi, possono chiedere il pensionamento con 41 anni di contributi a condizione di prestare assistenza da almeno sei mesi alla madre convivente.

Pensioni e legge 104: cosa c'è da sapere

Tuttavia per andare in pensione con 41 anni di contributi, è necessario che la persona da assistere si trovi in condizione di grave disabilità accertata ai sensi della legge 104.

Pensione anticipata: requisiti

Non solo. Per porter andare in pensione in anticipo occorre oltre a rispettare la quota 41 e la legge 104 dovrà essere soddisfatto altresì l'ulteriore condizione di possedere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.

Come ricordano gli esperti inoltre non è possibile cumulare redditi da lavoro (dipendente o autonomo) per un periodo di tempo pari a quello (teoricamente) mancante al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi).

