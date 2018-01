Pensione, come controllare i contributi: ecco l'Estratto conto contributivo

I contributi che ogni anno versano migliaia di lavoratori, sono delle somme di denaro che i singoli individui versano all'Inps, l'Istituto per la Previdenza sociale, che che rientrano nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte. Ma come si fa a sapere quanti contributi sono stati versati e a quanto ammonta la pensione? Ecco le modalità con cui è possibile consultare la propria situazione contributiva

Contributi versati e calcolo pensione

Sul sito dell'Inps è possibile verificare i contributi versati sulla propria posizione assicurativa Inps, scoprendo cos'è l'estratto conto contributivo, a cosa serve, cosa contiene. Il controllo dei contributi permette anche il calcolo della pensione con il metodo contributivo.

Estratto conto contributivo: cos'è

L'Estratto conto contributivo è un documento che elenca tutti i contributi effettuati all’Inps in favore del lavoratore. In tale documento sono contenuti tutti versamenti da lavoro, figurativi e da riscatto, suddivisi in base alla gestione alla quale il lavoratore risulta iscritto.

Estratto conto contributivo: a chi è rivolto

Grazie a questo strumento i lavoratori possono tenere sotto controllo la loro situazione contributiva, verificando costantemente la regolarità dei versamenti, che siano autonomi o effettuati dal datore di lavoro.

Estratto conto contributivo: come funziona

Per consultare il proprio Estratto conto contributivo, bisogna accedere al servizio online nell'area privata del sito dell'Inps. Ecco i dati che sono contenuti nel documento:

Periodo di riferimento;

Tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare ecc.);

Contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;

Retribuzione o reddito;

Riferimenti del datore di lavoro;

Eventuali note riportate alla fine dell’Estratto.

Sempre attraverso il medesimo servizio è possibile visualizzare e stampare la propria posizione retributiva dal 2005 ad oggi. Va ricordato che tutte queste operazioni sono da effettuare nell'area privata del sito dell'Inps, alla quale si può accedere mediante il proprio account personale, con tanto di Pin.

Estratto conto contributivo: come consultarlo senza internet

Nel caso in cui non si abbia accesso al portale web dell'Inps, l'Estratto conto contributivo è consultabile anche telefonicamente tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Estratto conto contributivo: le categorie

Questo servizio è disponibile per i dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi (scheda Estratto conto Regime generale di colore azzurro), per gli iscritti alla gestione separata (scheda Estratto conto Gestione separata di colore verde), per gli iscritti al fondo clero (scheda Estratto conto Fondo clero di colore giallo). Per gli iscritti alla Gestione separata è consultabile anche l’importo del montante contributivo cliccando sul tasto in basso a sinistra “montante parasubordinati”. Il servizio è adesso disponibile per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, mentre non è ancora disponibile per tutti gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, in quanto è attualmente in sperimentazione su un campione di 1 milione di assicurati.